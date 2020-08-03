浙江離奇命案｜殺妻分屍情節恐怖留心理陰影　 屋苑租戶大逃亡

早前杭州發生一宗轟動全國的殺妻案：53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後證實遇害，在家裡遭丈夫許國利趁熟睡之際殺人分屍，作案手段十分殘忍。 內媒近日報道指，這宗手段殘忍的兇殺案對事發住宅區住戶留下心裡陰影，同樓棟有多個租戶紛紛選擇搬屋，有保安更說「再搬就搬空了」。

涉案住宅區同樓棟有多個租戶搬屋（點圖放大）：

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「杭州殺妻案」所在住宅區三堡北苑位於杭州江干區，距離杭州東站僅十幾分鐘車程。三堡北苑共有6棟居民樓，現住有379戶1千多人，來惠利則居住在4號樓。目前，事發樓層已被貼上封條，事發後4號樓的每個樓層都加裝了兩個的攝像頭，但4號樓多家租戶已經搬家，不敢繼續居住在這裡。

有搬屋租戶表示，「好像總覺得陰森的感覺」。有租戶說：「（這事）害了大家，我們的房東都要煩死了。」據搬屋工人表示，就連保安都告訴自己，「再搬就搬空了」。

來惠利證實遇害，遭丈夫趁熟睡之際殺人分屍。（網上圖片）

一名租客表示，自己三月份才搬過來居住，雖然案件曝光後自己還是敢繼續居住，可如果這棟樓都搬走了，自己還是會有些擔憂。該租客又指，三堡北苑以前到了傍晚的時候，許多人會在樓下散步，如今都不敢出門了。

有網友更表示，換我在這個住宅區，我也會搬離這裡，因為在上廁所的時候，會想到馬桶與碎過屍的化糞池相連；平時不怕鬼神，但還是害怕會突然發生什麼。

疑犯許國利。（資料圖片）

據早前報道，來惠利是在深夜突然從住所「消失」，屋苑升降機及出入口的閉路電視均未拍攝到她的身影。杭州警方透露，專案組抽擊隊對來惠利居住屋苑附近的化糞池開展抽取工作。對抽取的38車糞水進行沖洗、篩查，發現有疑似人體組織。現場提取檢測後，經DNA比對屬於來惠利人體組織，綜合判斷來惠利可能遇害。同時結合各類偵查數據研判，進一步明確許某某（即許國利）是重大犯罪嫌疑人。

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警方指，許國利初步交代，其因家庭生活矛盾對來惠利產生不滿，於7月5日凌晨在家中趁妻子熟睡之際，將其殺害並分屍扔至化糞池內。目前許國利被警方依法刑事拘留，案件仍在調查中。

警方對來惠利居住屋苑附近的化糞池開展抽取工作，現場提取檢測後，經DNA比對屬於來惠利人體組織（點圖放大）：

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事發後許國利曾數次上鏡接受內媒採訪，受訪過程中他的表現異常冷靜，分析妻子「失蹤」原因時更是十分自信：「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」

▼影片｜丈夫許國利數次上鏡接受採訪，表現異常冷靜：

許男質疑妻子的智商。（影片截圖）

被問及家庭未來時，許國利還曾經「情深款款」地說：「我女兒怎麼辦，我的生活怎麼辦，我老婆甚麼時候回來到底，是死是活都不知道。」如今再回看這些採訪片段，不少網民都感歎，這位丈夫實在是「演技驚人」，也有人稱他是「冷血惡魔」。

此前據內媒披露，來惠利與許國利是重組家庭，二人此前各育有一名子女，其後共育有一名11歲大的女兒。來惠利「失蹤」前，疑似曾經與許國利為「回遷房」的分配問題發生爭執，「她老公想送給兒子一套，她一直不同意。」

（綜合報道）