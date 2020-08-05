【美台關係】薛瑞福：美高級官員訪台應成為例行事項

美國在台協會（AIT）在8月5日證實，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）近日將訪問台灣。台灣外交部也進一步表示，阿札爾此行將拜會蔡英文。 對此，目前擔任華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席的前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，他認為這類訪問應成為例行性訪問。

阿札爾（Alex Azar）預計將成為繼2014年美國當時的環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）後，又一位訪台的美國內閣級官員，同時是台灣旅行法（Taiwan Travel Act）於2018年3月16日由特朗普（Donald Trump）簽署生效後，首位訪台的美國內閣官員。

目前擔任華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席的前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）（左）向台媒中央社表示，他認為這類訪問應成為例行性訪問。 （台灣總統府提供）

薛瑞福稱，已經許久沒有美國內閣級官員訪台，這類訪問應當成為例行性訪問。他又稱，台灣是這次對抗疫情全球大流行的領導者，美國高階衛生官員探討未來方針完全合宜。

而已經退休的前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）則表示，公共衛生是美台諸多討論的議題，鑑於特朗普政府面對大流行疫情的處理不當，或許這是阿札爾了解台灣防疫的好機會。

至於美方使團來台後，台灣方面該如何把關相關的防疫，台外交部發言人歐江安在當地時間8月5日表示，訪團出發前，將依台灣中央流行疫情指揮中心規定，取得團員新冠肺炎（COVID-19）採檢陰性報吿，全團搭乘專機抵台後，也將再次於機場接受採檢。至於確切的訪台日期，歐江安稱，基於安全理由，暫不說明訪賓抵台與離台期程，也不公布下榻飯店等信息。