「重量級人物訪台」引台媒亢奮　捷克官方意外潑冷水

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）9日對外宣稱將訪台灣後，台媒對相關事態進行了廣泛報道，但捷克政府內態度有變。

對於維特齊赴台，捷克總統發言人奧夫恰切克（Jiri Ovcacek）表示，維特齊訪問台灣，如同出訪烏克蘭東部分離地區頓涅茨克。捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）也在捷克電視台上表示，「在尊重一中原則下，建議議長不要訪台」。

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）6月9日召開記者，稱將決定於8月隨商業代表團訪問台灣。（資料圖片）

綜合媒體6月11日報道，維特齊在捷克當地時間6月9日宣布將「出訪」台灣。

台灣《自由時報》稱，在捷克政治結構中，參議院議長的地位僅次於總統，此次訪問將是捷克歷來訪台最高層級的政府官員。《自由時報》還對此稱，維特齊「不顧大陸反對」；台灣「中央社」則稱「無懼大陸打壓」。

10日，曾以獨立參選人身份參選捷克總統的德拉霍斯（Jiří Drahoš）在參議院舉行的記者會上稱，接受台灣學界邀請，將在10月21日出發前往台灣。「中央社」稱，「這是繼維特齊後，第2位計劃『訪台』的捷克『重量級人物』」。

有台灣網民對此擔憂表示：「又要浪費納税人多少錢？」有網民感歎，「老百姓的納税錢在淌血了」。而對於「中央社」所謂的「重量級人物」，有島內網民則質疑，「前總統候選人？議長？無關緊要的人，民進黨是給了多少錢？」

2019年捷克布拉格決定終止與北京的姐妹市關係，並轉與台北建立姐妹市關係，兩國關係進一步惡化。

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對於捷克參議院議長維特齊稱將赴台一事，中國駐捷克使館發言人6月9日表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。聯合國、歐盟都承認一個中國。捷方一貫承諾奉行一個中國政策。我們奉勸捷克個別政客不要把涉及中國國家主權和領土完整的問題當作個人政治工具進行政治操弄，真正以兩國人民共同利益為重，回到促進中捷關係和互利合作向前發展的軌道上來。」

5月19日，中國駐捷克大使張建敏接受捷克最大政論網站「議會報」採訪時曾強調，「一些人出於各種目的炒作涉台問題，這不會改變台灣是中國一部分的事實。台灣問題純屬中國內政。在國家主權和領土完整問題上，中國不會容忍外部干涉。中方真誠希望中捷雙方能在相互尊重、平等互利基礎上，不斷推進兩國友好往來和務實合作，這才是最有利於兩國和兩國人民共同利益的事情。」

中國外交部、國台辦、國防部也曾明確表示，堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來，敦促有關國家立即糾正錯誤，恪守一個中國原則，停止干涉中國內政。

近來，捷克部分政客與台當局的小動作頻頻。在新冠肺炎疫情中，台灣與捷克經濟文化辦事處發表所謂「防疫合作聯合聲明」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4月3日曾表示，「以疫謀獨」的圖謀不會得逞。