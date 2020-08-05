美衛生部長訪台將見蔡英文　中國外交部提嚴正交涉促恪守一中原則

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於近日率團訪問台灣，不但是首位訪台的美國衛生部長，更是自1979年美台斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。 中國外交部發言人汪文斌在周三（5日）的例行記者會上表示，中國堅決反對美台官方往來，並已就此分別在北京和華盛頓向美國提出嚴正交涉。

阿扎爾（後）將展開歷史性訪問台灣，期間將代表美國總統特朗普（前）會見總統蔡英文、衛生福利部長陳時中等人。（美聯社）

汪文斌表示，台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，敦促美國恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理台灣問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌並強調，「一個中國」原則為國際社會所公認，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，都將以失敗而告終。

據此前美國在台協會（AIT）發布的新聞稿，阿扎爾近日將展開歷史性訪問，期間將代表美國總統特朗普會見台灣公共衛生資深官員及其他夥伴，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係、台灣作為全球醫療設備與關鍵技術可靠供應者等議題。

台灣外交部指蔡英文將會與阿扎爾會面。（中央社）

台灣外交部則稱，阿扎爾訪台期間將會與總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中見面，亦會參訪中央流行疫情指揮中心，與國內醫療衛生專家對談，強化台美防疫及醫衛合作。

（綜合報道）