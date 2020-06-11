捷克爆發示威　抗議政府貪腐　支持參議院議長訪台

捷克首都布拉格（Prague）6月9日有數千人上街抗議，抗議政府貪腐以及過度向北京傾斜和侵害民主制度，並肯定參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）8月底訪台之行，感謝台灣援贈防疫物資，現場還有人舉起青天白日滿地紅旗。

示威者稱，對捷克政府過度向北京傾斜及多項措施侵蝕民主制度不滿；又表示維特齊訪台的決定，不但堅守捷克的獨立性與自由民主理念，也是對台灣援贈防疫物資的感謝。

示威者還表示，不滿捷克國會近日未能通過「感謝台灣」決議案及親北京的執政聯盟拒絕正式感謝台灣，現場除可聽見「謝謝台灣」口號，還可見青天白日滿地紅旗飄揚。

台外交部發言人歐江安表示，感謝維特齊議長訪台，有助於台捷雙方深化合作關係。 （屈彥辰／多維新聞）

與示威者的要求形成對比的是，捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）早前表達反對的立場。派提賽克認為，維特齊議長不應該訪問台灣，必須尊重「一個中國」政策。

對於捷克參議院議長訪台，台外交部6月11日表示，敬佩維特齊議長宣布訪台。台外交部發言人歐江安表示，維特齊議長經過深思熟慮，參酌正反兩面的意見，作為他這個決定很重要的因素是展現捷克1989年「絲絨革命」（Sametová revoluce，也譯為「天鵝絨革命」）的精神，絲絨革命的精神是捷克能夠堅守自由、民主、獨立、法治跟主權的精神。

歐江安表示，維特齊訪台也反映捷克人民心中殷切的盼望，享有共同的自由民主價值，蔡英文已經表達最深的歡迎，外交部第一時間也表達誠摯的歡迎，對他們的到來相信有助於開展台灣和捷克在經貿、科技、觀光、交流、文化等合作關係，對兩國都是有利的。