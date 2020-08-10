傳陸生掀起退學潮　台學者：政策反覆帶政治歧視讓台灣高教失誠信

台教育部8月5日宣布開放所有境外的「在學學位生」返台，但當天傍晚卻又排除陸生，令陸生感到錯愕不已，原本的喜悦轉為強烈不滿，傳出有不少陸生因此在社群網路上發起「退學運動」。對此，台灣政大教育學系教授周祝瑛表示，對於陸生入境的反覆無常，充滿雙重標準及政治歧視。這使得台灣高教好不容易才建立起來的國際品牌，在陸生眼中完全失去誠信，覺得台灣原來是一個充滿政治算計，不重視專業與人權的地方。

台灣政大教育學系教授周祝瑛認為，陸生來台不僅紓解台灣高教經營壓力，也緩和兩岸緊張關係，台政府應正視其受教權。（政大教育學系供圖）

綜合台灣《聯合報》、《中國時報》等媒體報道，近日傳出不少陸生因受到台灣不公平和歧視待遇，在網路發起「退學運動」，轉往其他地方。台灣政大教育學系教授周祝瑛指出，由於陸委會與教育部等政府部門協調不一，認知有差距，一開始是年初不準陸配子女返台就學迄今，接着又限制在台求學的近萬名陸生，不能回台繼續就學。

她說，這兩大族群被擋於國門之外的政策，充滿對於新冠肺炎防疫國家入境的雙重標準，又充滿對特定族群政治歧視的意味，早已引起大陸家長及陸生極大的反感與反彈。這些政策也使得20年來，好不容易才建立起來的兩岸大學生交流管道，機制與誠信，幾乎破壞殆盡。

她表示，這樣的政策反覆，甚至動輒以國境安全管理與疫情為由，阻止陸生返台，另一方面卻對不少疫情高風險國家的學生，旅客與移工，大開國門的做法，很難令民眾信服。也傷透了許多急於返台完成學業陸生的心。讓大陸民眾原本對台灣的好感度大幅下降，甚至覺得台灣原來是一個充滿政治算計，不重視專業與人權的地方。

8月5日，台灣教育部發函給台灣各大專院校，宣布對境外生全面解禁，幷包含了非應屆的5,000餘名陸籍學生。但是傍晚改口暫緩陸生赴台就學。（資料圖片）

周祝瑛指出，根據《基本教育法》規定，學生的學習權與受教權等，台政府都必須予以保障。基本法中更明定學生為教育的主體，教育應本中立原則。尤其，近10年來大陸學生在台灣的表現，讓許多民眾刮目相看之餘，許多台灣學生也因為跟大陸互動，而能比較真實與客觀的認識大陸當前的發展。兩岸年輕世代更透過接觸，建立友誼關係。

此外，根據研究顯示，招收大陸學生來台就學，不僅為台灣的諸多大學帶來經濟與生源上的效益，也象徵高教上的和解，彌補兩岸政治上的緊張關係。這些陸生畢業後返陸就業，不但是大陸最好的知台人士，也在大陸有不錯的發展，可謂台灣高教與民主生活的活廣吿。

周祝瑛認為，台灣當局實在不應自亂陣腳，把一盤原本好棋，以疫情為由，把台灣高教辛苦所建立出來的國際上品牌，在陸生眼中完全失去誠信，也傷害許多無辜陸生的權益。

另一方面，有「台獨理論大師」之稱的前民進黨立委林濁水認為，處理事情的原則應該是對中國大陸人民善意，對侵略性的中共政權嚴正。就人道原則、價值立場、形象，或長期戰略來說，這樣的國安決策都該調整。

林濁水認為，台政府對大陸人民嚴厲，對中共卻節制，應調整這種國安決策。（多維新聞）

此外，針對「退學運動」一事，有陸生透露，確實有一些陸生在討論一些退學相關的事情，還稱不上是「退學運動」。不過，應該是博碩士生為主，因為碩博士的職涯選擇機會多，以各種理由開始考慮和申請退學。