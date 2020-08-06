新冠肺炎｜台灣仍不開放陸生入境　陸委會：因大陸設政治障礙

台灣教育部周三（5日）發函給全台大專院校，宣布即日起全面開放各國家和地區的境外在學生返台就學，其中也包含佔最多數目的陸生在學生。但當晚教育部又收回公文，稱考量兩岸情勢，這波開放將不包含陸生。 事件引發爭議後，陸委會以書面形式發表說明，稱不開放陸生舊生返台的原因是「大陸設立政治障礙」，例如大陸刁難陸生申請來台簽注，及要求台灣學校證件不得出現「國立」等文字。

境外生權益小組批評陸生入境政策轉彎是「歧視性政策決策」。（資料圖片）

台灣教育部5日發函給全台大專院校，宣布即日起全面解禁境外生來台，當中最大宗為陸生。不料，這項政策在傍晚戲劇性轉彎，教育部次長劉孟奇表示，考量兩岸情勢，這波舊生開放將不包含陸生，教育部將補追公文，請各大專校院以今晚教育部所發的公文為準。

陸生入境政策轉軚引發爭議，關心境外生權益的組織「境外生權益小組」痛批這是「歧視性政策決策」，又稱相信學界、校方及學生也對此政策轉彎難以理解，希望教育部釐清決策目的與合理性，排除政治因素處理境外生入境檢疫政策。

台灣早前開放所有應屆畢業的境外生返台。（資料圖片）

對此，陸委會回應，7月22日已開放返台的陸生應屆畢業生，至今入境返台陸生人數僅寥寥10餘人。陸委會稱，近期已發生多宗陸方阻撓陸生返台就學個案，到底是何方阻撓陸生來台已相當清楚。陸方對於急需返台完成學業的應屆畢業陸生尚且如此，「實在難以期待陸方會同意其他陸生能順利來台」。

陸委會表示，向來主張兩岸關係正向發展是雙方共同的責任。因此，在陸方對陸生返台仍設置政治障礙的情況下，政府仍將持續觀察陸方反應，在雙方善意互動的前提下，視疫情發展，秉持循序漸進、井然有序原則，審慎研議開放時機。對於暫未能入境的陸生，仍將會同主管機關教育部請各校持續辦理安心就學方案，給予協助。

台灣《中央社》報道稱，本以為終可返台開學的世新大學簡姓陸生，獲悉無法返台後心情瞬間落入谷底，坦言「需要去找心理醫生聊一下」，又稱因這段時間累積的壓力，已有憂鬱症狀。也有已火速購買返台機票的陸生，如今面臨無法退票的窘境。

（綜合報道）