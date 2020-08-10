送7歲女童最後一程　新竹麥當勞破例清早炸薯條惹哭網民

台灣一名殯儀業者日前要幫一位7歲女童舉辦告別式，過程中他恰巧得知女童生前很愛吃麥當勞的薯條，但因告別式在清早舉行，麥當勞並未售賣薯條，所以這名殯儀業者特地聯絡離殯儀館最近的分店詢問，而溫暖的結局讓不少人紅了眼眶。

張果當日早上拿到麥當勞準備的薯條和兒童玩具，當下眼眶泛紅，哽咽向店員道謝。（網絡圖片）

一名張姓殯儀業者9日（周日）在Facebook群組「爆系故事館」上發文，表示自己要幫一位7歲女童舉辦告別式，張男坦言「面對早逝的生命，我們都格外的心酸與不捨，在跟爸爸媽媽接觸聊天的過程中，意外得知小女孩很喜歡吃麥當勞薯條，當下心中默默地想為小女孩多做些什麼，如果因為我們多做一些可以讓家屬得到安慰，也許是一樁善的循環」。

由於告別式在早上7點半舉行，而該時段麥當勞並不提供薯條，於是張男懷著忐忑的心打電話給距離新竹殯儀館最近的「麥當勞新竹南大店」。起初，店員小姐無奈表示，薯條只在清晨5點前以及早上10點半以後才提供，後來聽聞張男的來意，立刻詢問店經理，最後爽快答應了請求。

9日早上7點10分，一行人抵達該麥當勞餐廳，店員熱情地說「兩份大薯有有有，請稍等」，並開始炸薯條。等了約莫5分鐘，店員把熱騰騰的薯條，以及麥樂雞和兒童玩具一併交到張男手中，店員小姐也說，「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她」。這一席話讓張男瞬間眼眶泛紅，只能努力忍住流淚的衝動，哽咽地向他們道謝。

該則帖文使不少網友熱淚盈眶，留言稱「好暖好暖，看到馬上感動的哭」、「願小女孩在另一個世界可以開心的吃著最愛的薯條」、「好人好心功德無量」。

（綜合報道）