中山27歲男徒手爬6樓救男童後體力耗盡及畏高被困　由消防員救出

中山一名27歲男子看見一名3歲男童被卡在6樓的陽台防盜網時，迅即爬到6樓窗台救起男童，不過男子救人成功後因為體力消耗大，加上畏高，導致他當場被困，最後需由消防員救出。

27歲男子徒手爬6樓救出男童後受困（點圖放大）：

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7月1日（上周三）晚上，27歲從事健身行業的男子賈合強和朋友在事發地附近一家大排檔吃飯時，發現不遠處有人圍觀，原來是一名男童卡在6樓陽台的防盜網上，胸口以下懸空，屋裡的家長又無法把男童拉上去。賈合強隨即徒手沿著一層一層的防盜網爬到6樓窗台，然後用手托起男童臀部，內外配合將男童救起。

可是賈合強救人後，發現自己體力消耗甚多，加上畏高，不敢往下爬，於是坐在6樓窗台外等待救援，朋友見狀後立即報警求助。當時樓下有多名群眾自發高舉床褥，以保護他的安全。消防員抵達現場後，用金屬切割機拆破防盜網助賈合強脫險，賈合強並未受傷。

事後賈合強表示，「自己其實有點恐高，當時情況危急自己也沒多想就爬了上去，現在想想都後怕」。

據男童母親韋女士講述，事發前只有她和男童兩人在家，她自己去房東處交租，把男童一個人留在房間，可能男童掛念媽媽，爬到了防盜網張望，不幸導致意外發生。

（《中山日報》）