【高考】北京女考生被蝎子螫傷就醫恐遲到　交警用8分鐘送至考場

因新冠肺炎疫情推遲一個月後，內地高考今日（7日）正式開考，全國各地多達1071萬考生參加今年高考。 據北京市交管局消息，今日高考開考前，警方進行了一次特殊的「送考」——送一位剛被蝎子螫傷的考生進考場。

一名女考生在家裡被蝎子螫傷，就醫後由交警護送至考場。（北京交警微博）

據北京交警通報，早上8時25分，海淀交通支隊溫泉大隊考點執勤民警接到北京農業大學附屬中學老師求助。該老師稱，在7時30分，一名考生在家裡被蝎子螫傷，家長帶著考生到中國人民解放軍309醫院治療。但是考場在8時40分停止入場，故希望能夠得到交管部門的幫助。

通報指，於北京農業大學附屬中學現場指揮的交警迅速安排警員前去醫院接考生。至8時33分，考生被安全送到北京農業大學附屬中學考點，順利進入考場，用時僅8分鐘。

據北京交警發布的照片，涉事考生是一名女考生，該女考生獲安排以警車接送至考場。

一名女考生在家裡被蝎子螫傷，圖片僅為示意圖。（網絡圖片）

網民熱議：

「蝎子加持，激發潛能！」

「考試中變異成為蝎子俠。」

「真是什麼事都有。」

「什麼魔幻劇情。」

「明年考生裏面可能就有蜘蛛俠了。」

「生活往往比影視劇情節更多彩。」

（綜合報道）