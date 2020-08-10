【美衛生部長訪台】台軍方：解放軍戰機今早短暫飛越台海中線

台灣國防部在8月10日證實，解放軍殲-11、殲-10型等型之戰鬥機，在今日上午陸續短暫踰越台灣海峽中線。 由於蔡英文在8月10日上午10時正式接見來訪的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar），使得解放軍戰機飛越台海中線的動作，與美方官員訪台一事有所連結。

蔡英文於8月10日上午在台灣總統府內接見來訪的美國衛生部長阿札爾，然而距離雙方會見時間點不久，殲-11、殲-10等型之共機也飛越台海中線。（中央社）

台灣國防部證實，解放軍空軍所屬殲11、殲10等型戰機，在8月10日上午9時許，陸續短暫踰越台海中線，台灣空軍除了以地面防空飛彈全程監控外，也於第一時間廣播吿警，並運用空中偵巡兵力強勢驅離。

台灣空軍司令部形容，解放軍戰機刻意侵擾及破壞台海現況之行為，已嚴重破壞區域的安全與穩定，台灣軍方充分掌握台海周邊海、空域動態，並針對敵情變化，妥慎應處，「確維國土安全」。

而此次阿札爾訪台，是繼2000年時任美國運輸部長的史雷特（Rodney Slater），以及2014年時任美國環保署長的麥卡錫（Gina McCarthy）訪台後，再度有美國內閣級別官員訪台。同時也是美國總統特朗普（Donald Trump）2018年簽署《台灣旅行法》以來，首次有美國部長級官員訪台。

依照美國總統繼位順序，阿札爾也是1949年「美台斷交」以後訪台的美國內閣中，排序最高的閣員，使得不少台灣媒體以「層級最高」、「關係突破」等，來形容阿札爾訪台一事。