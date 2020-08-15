【高雄市長補選】民眾今早陸續到票站投票　料晚上7時前出結果

在台灣，韓國瑜今年6月被罷免後，高雄在今日（15日）上午8時至下午4時舉行市長補選投票。市選委會估計開票作業會於晚上7時前結束，屆時高雄市將產生補選市長。 競逐市長寶座的3位候選人分別為民進黨的陳其邁、民眾黨的吳益政、國民黨的李眉蓁。陳其邁上午8時已搶頭香投票。

高雄市長補選投票時間為上午8時至下午4時，投票要攜帶印章、身分證、投票通知單。（聯合新聞網）

據台媒報道，由於各陣營在選前都高度動員鼓勵選民出來投票，早上8時投票開始前，在左營區新莊國小的三個投票所就已經出現投票人潮，投票站外大排長龍等投票。選民們上午陸陸續續來到投票所投票，以避開下午的午後雷陣雨，投票相當踴躍。

陳其邁在兒子的陪同下，早上7:55來到左營區新莊國小的投票站投票。他在接受傳媒採訪後，和高雄市民一起排隊投票，陳其邁投完票後也不斷以雙手和十或是以90度鞠躬，向選民致意，他也呼籲還沒出來投票的市民們趕快出來投票。

民進黨陳其邁上午到左營區投票。（聯合新聞網）

在岡山302投票站，有民眾未戴口罩一度被制止投票，後來有人主動提供口罩，這名民眾才能順利完成投票。選務單位表示，投票所有備用口罩但以提供有發燒且未戴口罩的民眾優先。市選委會呼籲投票民眾務必記得配合防疫戴口罩及手部清潔消毒才能進場投票。

據悉，高雄市共有1823個投開票所，選舉人數是230萬1597人，市選委會估計市長補選開票會在晚上7時前結束，屆時高雄市會產生補選市長。

（中央社／聯合新聞網）