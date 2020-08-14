高雄市長補選│選前藍綠辦造勢晚會　韓國瑜站台遭蔡英文隔空開火

高雄市民6月6日罷免前高雄市長韓國瑜，8月15日上午8時至下午4時將舉行市長補選投票，這也是台灣地方自治史上第一次直轄市長補選。據了解，這將是高雄市舉辦今年繼總統大選、罷韓投票之後的第3次投票，外界預估這次市長補選投票率不會太高。 不過，高鐵今天（14日）陸續出現返鄉人潮。藍綠陣營在選前之夜都舉行大型造勢活動，民眾冒雨為選情作最後衝刺。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天（14日）晚間在台糖高雄物流園區廣場舉辦選前之夜造勢活動，站台嘉賓包括前總統馬英九、國民黨前黨主席吳敦義及朱立倫、現任黨主席江啟臣及前高雄市長韓國瑜。

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晚間9點左右，韓國瑜壓軸到場，現場氣氛沸騰。韓國瑜臉上掛著笑容，主持也喊出現場群眾突破10萬人。他站台講話時批評陳其邁落選卻步步高升。韓國瑜指，讓高雄市這一次的選舉「買一送一」，讓陳其邁當行政院長，讓李眉蓁當市長。韓國瑜還大談韓團隊執政時，農漁產外銷、幫助青年創業就業等成果，希望市民發揮智慧。韓呼籲市民勿支持民進黨，稱「民進黨不是高雄人的爸爸」。

與此同時民進黨高雄市長補選候選人陳其邁團隊在鳳山舉辦「選前之夜．高雄大邁進」造勢晚會，在台灣行政院長蘇貞昌及副總統賴清德之後，民進黨主席蔡英文壓軸登場站台，炮火猛批前市長韓國瑜，稱「選錯人，會誤事」。 蔡英文隔空開火，狂酸韓國瑜「被罷免的前市長，今天又重出江湖」，想必是想對補選有所指教。蔡向高雄選民喊話，「高雄人值得一個更好的市長」，直指能讓高雄市政重開機的市長非陳其邁莫屬。

蔡英文也為之前高雄市長選舉敗選道歉，讓高雄人幾經波折，「1年內要為了投票，南北奔波3次」，但一定要用選票，證明6月6日罷免結果是對的。

蔡英文站台拉票不忘提到國際局勢，指出對岸文攻武嚇從沒停過，最近又放話要軍事演習，想恫嚇、影響台灣人選擇，「台灣我來顧，高雄就交給其邁拚」，喊話高雄鄉親、年輕人站出來投票。

此外台灣民眾黨陣營14日不辦晚會，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政在民眾黨主席柯文哲、秘書長謝立功及黨內立委車隊掃街，「學姊」黃瀞瑩則率領民眾黨青年軍兵分多路，把握時間掃街拉票。

民眾黨主席柯文哲（車上右）南下高雄，與民眾黨徵召候選人吳益政（車上左）展開車隊掃街拜票，為選情做最後衝刺。（中央社）

【話你知】

高雄市長補選於8月15日上午8時至下午4時舉行，3位候選人分別為民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁，15日投開票後，台灣中選會將於21日公告當選人名單，勝出者約2年4個月的任期。

三位候選人為（左起）國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨吳益政。（中央社）

高雄市選舉委員會統計，這次選舉人數是230萬1597人，全市38個行政區中以鳳山區29萬4369人最多，最少選舉人數的行政區是茂林區1524人。高雄市長補選共設置1823個投開票所。

新冠疫情下台灣中選會制定措施防疫，包括民眾進入投票所要戴口罩，須量體溫及手部消毒，排隊投票保持社交距離以及居家隔離、居家檢疫民眾不得進入投票或參觀開票等。