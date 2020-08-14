高雄市長補選│國民黨揭陳其邁財產申報不明　曾募資2千萬資金炒股

高雄市長補選將於8月15日登場，選戰進入最後衝刺。國民黨似打算緊追民進黨候選人陳其邁有關貪腐的議題。國民黨今天（14日）召開記者會，指2000年時任立委的陳其邁與助理集資約2,000萬元新台幣，投資未上市的公司股票，之後慘賠也毫不在意，質疑2,000萬元的來源。

國民黨指出，經查當時陳其邁的財產申報資料，皆未申報這筆資料，有違反《公職人員財產申報法》、涉申報不實之嫌，陳其邁有必要對​​社會大眾做清楚的交代。國民黨稱，當時才擔任兩屆立法委員的陳其邁，2000年就與助理集資約新台幣2,000萬元，透過中介人購買未上市股票，質疑當時年僅35歲的陳其邁財力為何如此雄厚。

國民黨高雄市長候選人李眉蓁的競選總部發言人鄭照新當場揶揄，陳其邁父親、台總統府前副秘書長陳哲男之前買股票涉內線交易，現在陳其邁2000年買股票也沒有申報。他酸，「這就是家族處理股票的一貫手法？」

國民黨指控，2000年陳其邁時任立法委員，沒有想著為人民服務，善盡立委職責，只想著跟助理集資買股，做著發大財的夢，如今陳其邁參選高雄市長，不敢簽署反貪切結書，是不是還在想著買股發大財的夢？陳其邁有必要說清楚、講明白。國民黨又稱，反貪腐是普世價值，陳其邁陣營不斷以似是而非的反控對手，來模糊陳其邁不敢簽署反貪切結書的焦點，是因為陳其邁心虛嗎？無法交代過往的資金來源嗎？陳其邁不斷閃躲陸續被提出的貪腐問題，也不願回應各界的質疑，相信高雄市民的眼睛是雪亮的，絕對不會容許貪腐集團再回歸高雄。

國民黨主席江啟臣14日當晚將出席李眉蓁的選前造勢大會，前高雄市長韓國瑜也將現身站台催票。