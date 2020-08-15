【高雄市長補選】陳其邁得票逾67萬當選　李眉蓁宣布敗選

在台灣，韓國瑜今年6月被罷免後，高雄在今日（15日）上午8時至下午4時舉行市長補選投票。競逐市長寶座的3位候選人分別為民進黨的陳其邁、民眾黨的吳益政、國民黨的李眉蓁。 下午5時30分左右，陳其邁競選總部宣布超過60萬票當選門檻，得票率大約7成。吳益政則於下午5時15分向陳其邁致電表達恭喜。下午6時，大幅落後的李眉蓁宣布敗選。 下午6時許，高雄市選委會正式宣布開票結果，陳其邁獲得67萬1804票，得票最高。

據台灣中選會發布的消息，高雄市選舉委員會6時許宣布，開票統計結果顯示，得票數最高之候選人為陳其邁，中央選舉委員會將於8月21日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

台灣中選會表示，此次市長補選選舉人數230萬1597人，投票人數96萬2826人，投票率為41.83％，得票數分別為陳其邁67萬1804票、吳益政3萬8960票、李眉蓁24萬8478票。

中選會表示，此次市長補選當選人的任期，將至高雄市第3屆市長任期屆滿之日為止。

高雄市長補選投票時間為上午8時至下午4時，投票要攜帶印章、身分證、投票通知單。（聯合新聞網）

台灣副總統賴清德早前強調，這次高雄市長補選，陳其邁不是只要當選，得票數還要超過韓國瑜當選的票數。不過，陳其邁在2018年高雄市長選舉以74萬票敗給韓國瑜的89萬票，而此次陳其邁得票67萬，亦未能超過韓國瑜的紀錄。

據台媒報道，由於各陣營在選前都高度動員鼓勵選民出來投票，早上8時投票開始前，在左營區新莊國小的三個投票所就已經出現投票人潮，投票站外大排長龍等投票。選民們上午陸陸續續來到投票所投票，以避開下午的午後雷陣雨，投票相當踴躍。

陳其邁在兒子的陪同下，早上7:55來到左營區新莊國小的投票站投票。他在接受傳媒採訪後，和高雄市民一起排隊投票，陳其邁投完票後也不斷以雙手和十或是以90度鞠躬，向選民致意，他也呼籲還沒出來投票的市民們趕快出來投票。

民進黨陳其邁上午到左營區投票。（聯合新聞網）

李眉蓁（前左）在國民黨黨主席江啟臣（前中）、高雄市議長曾麗燕（前右）等人陪同下，前往投票所投票。（中央社）

在岡山302投票站，今早有民眾未戴口罩一度被制止投票，後來有人主動提供口罩，這名民眾才能順利完成投票。選務單位表示，投票所有備用口罩但以提供有發燒且未戴口罩的民眾優先。市選委會呼籲投票民眾務必記得配合防疫戴口罩及手部清潔消毒才能進場投票。

（中央社／聯合新聞網）