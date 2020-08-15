上半年港人獲台灣居留許可數激增116%　台移民署：與香港局勢有關

台灣內政部移民署在周六（15日）公布最新統計數據顯示，今年上半年香港人獲居留許可人數為3161人，較去年同期激增116%。 移民署官員指，港人居留及定居人數有增加趨勢，「當然主要與香港局勢動盪有關。」

數據顯示，今年上半年香港居民獲居留許可人數為3161人，與去年同期的1464人相比，增幅高達116%，成長幅度相當大。具體細分上，今年1月至6月分別有613、679、665、426、381及397名香港人獲得居留許可。據移民署官員表示，他們多數是以依親、專業及投資申請赴台。

移民署官員指，香港人移居台灣人數激增，「當然主要與香港局勢動盪有關。」（資料圖片）

另一方面，數據亦顯示，自香港爆發反修例運動後，去年9月至12月港人獲得在台灣居留許可的人數，分別為882、1243、609、897人，全年則有5858人，遠較2018年的4148人增加近4成，亦是移民署將港澳居留定居人數分開計算後，錄得最多人數的一年。

資料顯示，香港人申請赴台居留共有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就、在台灣有600萬元新台幣以上的投資等。香港人在台灣連續居留滿1年，或連續居留滿2年且每年在台灣居住達270日以上，即可申請定居許可，獲得身份證。

（綜合報道）