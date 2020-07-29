台灣移民｜台中生活好嗎？當地人批薪水極低　但最令人髮指卻是…

台灣雖然不大，但北中南各地的生活方式和習慣不盡相同，而台北貴為首都，許多台灣網友都喜歡拿來做比較，有位台中的網友就在PTT發文詢問說「台中生活好嗎？」想藉此來探討台中和台北的優缺點，而問題一出引起網友熱烈的討論，多數人更直接點出台中的一個大缺點，讓其他在地人看了很有感。

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台中和台北都是六都之一，台中更可說是中部地區的經濟重鎮，在經濟和生活品質上，台中近幾年逐漸攀升，更讓人覺得不輸給台北。對此，原PO貼文想問鄉民們，以工作、工資、生活環境、休閒等條件來做比較，「台中的生活整體來說跟台北比，哪個好？有沒有台中人分享一下台中生活心得？」

在地台中人紛紛留言提出感想，「治安在台灣是首屈一指」、「很少下雨」、「除了天氣好以外，城市機能完輸台北吧」、「往南往北都方便，已置產」、「中小企業居多、薪資偏低、房價很高」、「台中生活環境真的不錯，氣候宜人，交通也不算太差，可惜的就是空氣糟了點」、「台中就是20年前的台北，天氣比台北舒服多了」、「產業不算好，生活機能不錯，其他尚可」。

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許多人更直指「交通」是最讓人頭疼的問題，「交通是最大問題，不然來說挺舒服的，尤其豐原」、「交通不太好，其他勉強吧，以前住內湖板橋沒太多能比的心得」、「對這裡印象很差，車都沒在讓的」、「違停很多是真的，警察幾乎不開單只驅離，道路設計很差，對機車族很不友善」、「交通很誇張，亂開亂騎亂停比很多縣市嚴重」、「一堆亂開四輪、邊滑手機單手騎車的二輪，自己小心啊」、「交通超鳥，走到哪都塞」。

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