台媒：為防擦槍走火　台軍禁飛行員擅自對解放軍戰機開第一槍

台海軍事對峙轉趨緊張，據台媒《中國時報》17日（周一）引述台軍官員消息稱，為防止擦槍走火，台軍飛行員若未接到空軍作戰指揮部下達的命令，擅自開第一槍的話，降落後即刻移送法辦。

台軍官員消息稱，台軍嚴禁飛行員擅自對解放軍戰機開第一槍。（資料圖片）

報道指，去年3月31日解放軍軍機飛越海峽中線後，根據台灣總統蔡英文指令，台軍方立即修改戰備細則，將從距台灣本島12海里空域到海峽中線劃為攔截區。

台國防部長嚴德發也曾表示，在不升高軍事衝突的原則下，只要解放軍戰機越過中線，台軍都會依據行動準則處置。從越過中線，至距台灣30海里、20海里、12海里及領空內，台軍都有相應的處置計劃。 但嚴德發未說明具體內容。報道指，台軍採取的具體應對措施，包括廣播警告、戰機升空監控驅離到地面導彈部隊監控，都有明確的處置規定。

在本年度「漢光36號」實兵實彈演習中，台空軍F-16戰機進行戰備轉場任務。（中央社）

據了解，台軍戰機現階段執行空中驅離任務，都會掛彈。如F-16戰機會掛AIM-120C中程空對空導彈，每次升空警戒監控解放軍戰機，會由成熟資深飛行員帶隊，避免擦槍走火。

據稱，面對解放軍戰機飛進台方防空識別區或海峽中線，台軍一定驅離，但為嚴防空中意外引發事端，台軍飛行員沒有接到台空軍作戰指揮部的命令，不能擅自開第一槍，如果違令，降落後馬上移送法辦。

（《中國時報》）