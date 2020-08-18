國台辦主任劉結一喊話台灣青年　冀為兩岸關係克服阻力及戰勝邪惡

兩岸關係近年來可謂進入到恢復交流以來最嚴峻的時期。在此情況下，大陸仍舉辦第八屆「海峽青年節」，希望藉此機會持續兩岸基層的互動。 大陸國台辦主任劉結一致詞時表示，希望台灣青年人能夠克服阻力、戰勝邪惡，為兩岸關係向前發展做出貢獻。

劉結一表示，希望台灣青年人能夠克服阻力、戰勝邪惡，為兩岸關係向前發展做出貢獻。（資料圖片）

綜合國台辦官網與台媒報道，8月15日，國台辦主任劉結一通過視頻在海峽青年節的啟動儀式上致辭，他表示，希望「廣大台灣青年胸懷民族大義，為兩岸關係克服阻力、戰勝邪惡、向前發展作出貢獻」，並表示大陸將繼續為青年台胞赴陸發展提供有力支持。

劉結一表示，大陸在處理新冠肺炎疫情的過程中，凝聚着兩岸同胞血濃於水的親情，包含廣大台胞台企和許多台灣青年的貢獻。他說，大陸率先有效控制疫情，經濟社會發展展現出韌性和活力，以內部大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局必將推動發展邁上新水平，為台灣青年赴陸取得更大發展提供了廣闊天地。

劉結一強調，青年是民族的未來和希望。期待廣大台灣青年把握時代脈搏，「看準發展機遇，兩岸青年在民族復興、國家統一的進程中攜手奮鬥、勇擔使命，鑄就無悔青春」。

本次海峽青年在線峰會是在福州海峽國際會展中心舉行，據了解兩岸共有10餘萬名青年透過在線和線下方式參與「雲上峰會」。因疫情影響，本屆峰會首次採在線、線下方式，讓與會者可透過雲端模式參與。

同場出席的台企聯會長李政宏也強調，過去的台商抓住大陸改革開放的機遇，一步一腳印把企業做強做大。他期待青年人別只在乎一時的「小確幸」， 勇敢走出温暖的舒適圈，發揚拼搏精神，發揮青年人的優勢，做新時代的奮鬥者。

大陸台企聯總會長李政宏呼籲台灣青年要走出舒適圈、努力拼搏。（楊家鑫／多維新聞）

李政宏說，海峽青年節已成為兩岸青年朋友建立友誼的重要平台。他強調，大陸正值深化改革機遇期，包括「一帶一路」、福建自由貿易試驗區、長三角一體化、海南自貿港、粵港澳大灣區等戰略建設都存在無限商機。