防大陸人以港澳身分赴台定居　陸委會：加強審查大陸黨政軍任職者

兩岸關係緊張，台灣政府對赴台定居的陸港澳人士加強審查。未來原為中國大陸人民以及現（曾）任職大陸黨政軍之港澳居民，申請到台灣居留、定居，須經跨部會聯合審查。

陸委會今日（17日）發布新聞稿表示，政府為強化涉陸港澳人士移居來台管理，以防範大陸人民利用轉換為港澳居民身分來台定居，對台灣社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，已由內政部完成香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條、第30條之修正。

陸委會指出，未來原為大陸人民以及現（曾）任職中國大陸黨政軍之港澳居民，申請來台居留、定居時須經跨部會聯合審查，以加強安全查核。有關的修法工作，內政部會於今日發布。

陸委會8月17日發布的有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正參考資料。（陸委會網站）

今年上半年港人獲台灣居留許可數激增116%

台灣內政部移民署在上周六（15日）公布最新統計數據顯示，今年上半年香港居民獲居留許可人數為3161人，與去年同期的1464人相比，增幅高達116%，成長幅度相當大。具體細分上，今年1月至6月分別有613、679、665、426、381及397名香港人獲得居留許可。據移民署官員表示，他們多數是以依親、專業及投資申請赴台。

另一方面，數據亦顯示，自香港爆發反修例運動後，去年9月至12月港人獲得在台灣居留許可的人數，分別為882、1243、609、897人，全年則有5858人，遠較2018年的4148人增加近四成，亦是移民署將港澳居留定居人數分開計算後，錄得最多人數的一年。

資料顯示，香港人申請赴台居留共有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就、在台灣有600萬元新台幣以上的投資等。香港人在台灣連續居留滿1年，或連續居留滿2年且每年在台灣居住達270日以上，即可申請定居許可，獲得身份證。

（綜合報道）