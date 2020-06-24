《人民日報》發文質問國民黨：不要「九二共識」還剩什麼？

國民黨改革委員會日前提出關於兩岸論述的建議案，然該案並未堅持九二共識，通篇亦未提及反台獨，就連黨主席江啟臣發表談話時都稱九二共識「過去」的效用，似乎要將九二共識掃進歷史灰燼之中。連日來包括馬英九、連戰等國民黨大老皆提出質疑。 24日，大陸官媒《人民日報》海外版也刊文質疑，若不要九二共識，國民黨究竟還剩下什麼？

國民黨前主席連戰（右二）、吳敦義（右一）、吳伯雄（左二）近日紛紛表示對國民黨改革會員會兩岸論述建議案的不滿。（多維新聞）

在這篇題為「不要『九二共識』，國民黨還剩下什麼？」的文章中，一開始便開宗明義表示，此次國民黨的論述被諷為「跟民進黨沒兩樣」。文章稱，每逢敗選，國民黨內總有人會怪九二共識、怪自己不夠綠，恨自己不能向民進黨拜師學藝。該文質疑，若國民黨自廢武功，放棄中心思想和兩岸優勢，「還剩下什麼？」

該文提到，國民黨的兩岸新論述，包括「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮」等四大支柱，其中雖表示肯定九二共識的歷史貢獻，但對於國民黨究竟要不要堅持九二共識？建議案通篇語焉不詳。

文章還稱，在該建議案中，也沒提到國民黨黨綱中所稱堅決反台獨，卻像民進黨一樣提出諸如呼籲大陸正視中華民國的存在、讓台灣參與國際組織等要求，甚至推動兩岸人權協議也很像是民進黨的主張。文章表示，建議案對民進黨拿香跟拜的痕迹太明顯。

該文認為，九二共識並非是抽象的原則或概念，而是兩岸過去十多年來交流交往的政治基礎。兩岸兩會恢復談判、簽訂23項協議，到兩岸事務機構負責人見面，再到兩岸領導人會晤，都是在雙方都堅持九二共識的前提下才得以實現。

如今民進黨政府拒絕九二共識，造成兩岸官方交流管道中斷，也失去互信；國民黨若跟着民進黨走，急着去掉親中標籤，要跟九二共識、反台獨保持距離，說到底還是選票考慮。然而，該文質疑，馬英九在2008年大勝，韓國瑜2018年搶下民進黨大本營高雄，都是高喊九二共識，但2020年國民黨不再堅持九二共識，選舉結果反而一敗塗地，將九二共識視為罪魁禍首，有違公允。

文章最後強調，九二共識對兩岸有利而無害，兩岸和平發展符合兩岸同胞的共同利益，堅持九二共識、反對台獨是國共互信與交往合作的共同政治基礎。文末提醒國民黨要明辨是非，搞清狀況，不能病急亂投醫南轅北轍，更不能見小利而忘大義，最後撿了芝麻丟了西瓜。

國民黨前主席洪秀柱希望現任黨主席江啟臣不要把國民黨帶偏。（多維新聞）

事實上，除了馬英九、連戰等人日前紛紛對國民黨改革委員會提出的兩岸論述建議案提出質疑外，該黨前主席洪秀柱也表示江啟臣「對於兩岸政策要非常謹慎小心，多聽聽大家的意見，不要把國民黨的路帶偏了、走偏了，這對國民黨未來不是一件好事」。另一位前主席吳伯雄也稱「九二共識不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續做出貢獻」。