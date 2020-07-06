馬英九呼籲大陸接受完整九二共識　必須包括一中各表

國民黨7月4日至7月5日舉辦「青年登入．民主實踐營」（國民黨革命實踐研究院第171期講習班），並於7月5日結業式邀請馬英九出席致詞。馬英九強調，中共不可能承認中華民國存在的事實，然而「九二共識、一中各表就是讓對岸正視中華民國存在最婉轉的方式」。然而馬英九也強調，假如沒有「各表」就沒有「一中」，沒有「一中各表」就沒有「九二共識」。

馬英九表示，最近國民黨很熱門的話題就是「九二共識」，江啟臣上任國民黨主席至今差不多四個月時間，他聽到最多的聲音就是台灣要中共承認「中華民國」存在的現實，可是問題是要中共怎麼做呢？要中共開記者會宣布「中華民國」確實存在。馬英九問「可能嗎」，接着自己回答強調「不可能，因為中共在1949年建政之後，毛澤東在天安門廣場宣布中華人民共和國中央人民政府成立之後，中共認為『中華民國』就已經消滅了，那要中共怎麼正視『中華民國』的存在呢？」

針對近日國民黨內對九二共識的討論，前總統馬英九（右）7月5日下午出席活動時表示，要反對請提出可行替代方案，他也鄭重呼籲陸方，要主張九二共識是定海神針，就必須要是完整的九二共識、要有一中各表，若沒有各表、就沒有一中。 （中央社）

馬英九進一步說，九二共識就是「一個中國，各自表述」，它就是一個「正視中華民國存在達成目標最婉轉的方式」，台灣跟大陸之間最大的問題是主權跟定位，主權是比較學術化，定位是比較新聞化的，主權問題來講，1992年達成了共識就是「擱置爭議，共創雙贏」，「對於一個中國，各自表達」。

馬英九指出，2008年他甫當選台灣總統的時候，胡錦濤3月26日曾跟美國總統小布殊（George Walker Bush）通電話，當時在電話裏面，胡錦濤提到中共一直希望跟台灣在九二共識基礎上，恢復對話與協商，九二共識就是雙方都承認一個中國，但是定義不同。馬英九說，這是他看到中共的領導人裏，對於九二共識最好的詮釋。

馬英九強調，他執政八年跟大陸簽了23項協議，包含兩岸三通直航，裏面當然有涉及到主權，不管是海運、空運都涉及到主權，至於關税貿易減讓方面，2010年台灣也簽了ECFA ，台灣有539項貨品賣去大陸，大陸267項貨品賣過來台灣，都能減少關税，這也是主權的行使。另外還有兩岸司法互助，包括兩岸司法文書的交換跟人犯的遣返，這都涉及主權，中共怎麼願意跟台灣談呢？就是因為有九二共識、一中各表。

2015年馬英九與習近平會面是兩岸歷史重要節點。（資料圖片）

馬英九說，兩岸交流最高潮還是在2015年12月7日他與習近平在新加坡見面，英國的經濟學人雜誌的社論說「馬習會是中共自1980年以來，就台灣的主權問題上所做的最大讓步」。馬英九說，透過這樣的方式可以突顯或展現「中共不否認中華民國是一個主權國家」，「但要中共承認是做不到的」，這就是為什麼台灣要有九二共識。

馬英九強調，有人批評根本沒有九二共識，國民黨是自說自話，如果是自說自話，一切成果怎麼發生的呢？九二共識，一中各表，就是個互信。不過馬英九也提到，他鄭重對大陸呼籲，若要主張九二共識是定海神針，就必須是包括一中各表的完整九二共識，沒有各表就沒有一中，也就沒有九二共識。