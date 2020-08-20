索馬里批台設索馬里蘭代表處侵犯主權　台外交部：可笑荒謬

台灣駐索馬里蘭代表處8月17日開館。索馬里蘭目前並未得到世界各國普遍承認，而索馬里則堅持索馬里蘭是其領土的一部分。 中國大陸方面指出，中方堅決反對台灣和索馬利蘭互設官方機構或進行任何形式的官方往來。索馬里外交部則譴責台灣侵犯索馬里主權、破壞領土完整。 對此，台灣外交部稱，「一索原則跟一中原則一樣，可笑而荒謬」。

台外交部發言人歐江安8月20日的例行記者會上說，「台灣是台灣，從來不是中華人民共和國一部分。」她抨擊，「中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣人民，更無權干涉台灣與其他國家發展關係」。她又稱，中國政府動轍以「虛構的一中原則」打壓他國與台灣交流互動，外交部強烈譴責。

她又稱，對於索馬里推動「一個索馬里原則」，就台灣人聽起來是格外熟悉，跟「一中原則」的精神有共通性。她稱，「『一索原則』跟『一中原則』一樣，可笑而荒謬」，相信索馬里受到中國的影響，才會推動這樣的說明以及譴責台灣。歐江安指，「中國政府剝奪自由、迫害異己、侵犯人權的作為，才應當受國際社會唾棄。」

歐江安又諷刺，大家對索馬里的印象最深刻的時候，應該是2003年海盜猖獗，台灣當時還有好幾艘國際商船跟漁船被海盜劫持，索馬里一直被海盜問題困惑，長期處於無政府狀態，一直到了最近幾年才稍微比較穩定，但2019年，還有三艘的國際商船被索馬里海盜劫持，這是索馬里的情形。

她指，當索馬里還在無政府狀態、海盜猖獗的時候，北邊的索馬里蘭已經在1991年獨立，舉行三次的總統選舉。索馬里說索馬里蘭是他的一部份，這樣的原則聽起來，台灣比任何國家更能深刻體會。她隨後指出，索馬里蘭位處重要的戰略地位，物產豐富，處於亞丁灣口，索馬里蘭這邊沒有海盜，是非常穩定的民主政體。

歐江安說，台灣與索馬利蘭發展關係，與已在索國設處的英國、丹麥、歐盟及聯合國等國際社會成員並無不同，中國及索馬里政府無權置喙。她說，台灣將繼續與理念相近國家緊密合作，為區域與全球安定及繁榮做出貢獻；台灣將秉持務實外交、互惠互利精神，持續深化與索馬利蘭的合作，並歡迎任何愛好自由、民主的國家與台灣發展實質友好關係。