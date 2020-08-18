駐索馬里蘭代表處揭牌首次以「台灣」命名　大陸外交部：堅決反對

台灣駐索馬里蘭代表處在當地時間周一（17日）正式開館，並由台灣駐索馬里蘭代表羅震華及索馬里蘭外長穆雅辛（H.E.Yasin Hagi Mohamoud）共同主持揭牌儀式。 儀式中有播放台灣總統蔡英文預錄的祝賀影片，外交部長吳釗燮也以視像連線方式致詞，並與穆雅辛外長同步簽署「中華民國（台灣）政府與索馬里蘭共和國政府技術合作協定」。 台外交部發言人歐江安稱，駐索代表處是目前唯一以「台灣」為名的駐外館處，意義重大。 另一方面，大陸外交部在周二（18日）表態，指堅決反對台灣與索馬里蘭互設官方設置機構或進行任何形式官方往來。

吳釗燮致詞指出，自2009年起，台灣與索馬里蘭開啟在醫衛、教育及海事安全等領域的合作，代表處正式運作後，兩國合作必持續擴大與深化，誠如美國衛生部長阿扎（ Alex Azar II）日前訪台時稱讚「台灣在此艱困時刻實屬美國重要朋友」，台灣也將秉持這樣的信念與索馬里蘭往來，並持續與在非洲之角與理念相近夥伴進行合作，共同促進區域穩定及繁榮。

穆雅辛則強調，感謝台灣政府與人民對強化兩國關係所做出的貢獻與努力，索國政府祝賀駐索國台灣代表處正式揭牌運作，進一步強化兩國間政經合作。他稱，隨着非洲之角、紅海及亞丁灣地區的國際重要性俱增，目前是台索兩國在互利互惠基礎上強化雙邊經貿關係的最佳時刻；索馬里蘭與台灣共同篤信自由民主價值，未來將攜手向前邁進。

台灣外交部發言人歐江安在周二的記者會上就透露，雙方是在2月依照維也納外交關係公約設處規定簽署協定，並且是以「台灣」之名在索馬里蘭設置代表處，是現在駐外館處中唯一使用台灣名稱，意義重大。台灣將在索馬里蘭設立「台灣駐索馬里蘭技術團」，持續深化互利共榮的台索夥伴關係，

大陸外交部發言人趙立堅在周二回應時強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「一個中國」原則是公認國際關係准則和國際社會普遍共識。中國堅決反對台灣與索馬里蘭互設官方設置機構或進行任何形式官方往來。趙立堅又稱，民進黨當局「病急亂投醫」，圖謀在國際上搞分裂活動，絕對不會得逞。

（綜合報道）