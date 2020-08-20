捷克議長訪台　檢疫規格將高於美衛生部長

台灣外交部於8月20日舉行例行記者會。台外交部發言人歐江安表示，捷克參議長維特齊8月底率團訪台，外交部已與台灣中央流行疫情指揮中心密切協調，經綜合考量該團人數、停留天數及行程的機動性，將對全團採檢三次，這是比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施，確保訪團在台期間能順利進行各項節目，達成訪問效果。

捷克參議長維特齊（MilošVystrcil）率團訪台，台灣方面將採取的檢疫措施將高於美衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）訪台。 （中央社）

歐江安稱，這三次採檢包括全團登機前三天內採檢結果陰性才能登機，入境當日即採檢一次，在台訪問期間再採檢一次，也就是捷克境內採檢一次、台灣境內採檢兩次，總共三次。她稱，這樣高頻率的採檢已可確保防疫的可靠性，台灣再搭配其他相關防疫措施，使全團無需入境隔離即可有效達到防疫目標，包括全團包機來回、沒有中轉風險；住宿旅館採取分層、專用及分流的防疫措施；全程戴口罩；每日測量體温；與會人員動線分流；落實「實名制」，所有會議及活動的參與人員均將實名登記等。

歐江安總結，相信透過這樣最高規格的防疫措施，能使訪團節目順利進行。外交部已與相關單位詳細規劃各行程，確定後將進一步對外說明。

記者會上也有記者問及籃球明星林書豪入籍台灣一事，歐江安表示，站在外交部立場，護照相關議題是個人資料，基於《個人資料保護法》，不方便​​就個別案例去證實是否領有台灣護照。