AIT前處長司徒文：拜登將贏得美大選　建立最挺台的民主黨政府

美國民主黨為期4天的全國代表大會已邁入尾聲，美國前副總統拜登（Joe Biden）業已獲正式提名為民主黨總統候選人。 美國在台協會（AIT）前處長、陽明大學副校長司徒文（William Stanton）於當地時間8月21日表示，以各項民調看來，拜登將成為下一任美國總統，雖然拜登政府的對陸政策不會如特朗普（Trump）政府一樣強硬，但他將成為最支持台灣的民主黨政府。

美國在台協會（AIT）前處長、陽明大學副校長司徒文（William Stanton）。（譚英瑛／多維新聞）

民進黨立委何志偉與亞太青年協會於今（21）日在台灣立法院舉辦「美國民主黨全國代表大會選情分析座談會」，並邀請司徒文、AIT政治組政治官黃光傑、前共和黨海外部亞太地區主席方恩格（Ross Feingold）等人出席。

司徒文指出，自從2012年美國民眾對於中華人民共和國的評價逐漸負面化，並且持續到今日，其中一個關鍵原因就是「武漢肺炎」（the Wuhan Virus），因此，當前民眾對於中國大陸的負面觀感，再加上美國國會的強力友台姿態，未來亦將牽制美國對中國大陸的關係與政策，也成為台灣在對美關係的極大優勢。

司徒文也在演講時提到疫情導致美國民眾對中國大陸產生負面觀感。（譚英瑛／多維新聞）

前白宮國安顧問波爾頓曾爆料，特朗普認為台灣就如同「簽字筆筆尖」，更指白宮的辦公桌稱「這是中國」。對此，司徒文真心認為特朗普是如此看待台灣與中國，但也提到，特朗普政府確實是美國近50年來最挺台灣的政權。

司徒文也預估，一旦拜登當選總統，會先致力於控制美國疫情，以及疫情下衍生的經濟問題；至於外交層面，拜登將強化美國與其他朋友和組織的關係；司徒文更指出，拜登也將扭轉特朗普執政時的各項內政與外交政策，像是重新加入世界衛生組織（WHO）、停止在美墨邊界築牆等內政外交政策等政策。