【兩岸關係】遭賴清德批製造恐慌　馬英九反擊：蔡英文最內行

台灣前總統馬英九近日指責現任總統蔡英文不接受「九二共識」將致使台灣陷入大陸與美國相爭的危險境地，把台灣推向戰爭邊緣。 副總統賴清德在8月24日抨擊馬英九製造台灣內部分歧，以及製造恐慌。賴清德稱，「『一國兩制』台灣人民本來就不接受，更何況香港事件層出不窮，『一國兩制』已經不存在，並指馬英九不應該還活在過去、一廂情願，如果不斷造成國內分歧、製造恐慌，這比戰爭還恐怖。」

賴清德還說，馬英九曾經擔任總統，理應知道團結的重要，應該服從蔡英文的領導，不應該持續製造內部分歧。

針對賴清德批評自己「製造恐慌比戰爭還恐怖」，馬英九回應稱，近來他說了一些實話、真話，觸痛了民進黨政府內心深處真正的問題，現今兩岸形勢高度緊張，被國際危機組織列為「政治安全情勢重大惡化地區」，美國與大陸間衝突不斷，這些都是事實，並非他所製造，他也沒有能力製造。

馬英九指出，事實上，製造恐慌最內行的就是蔡英文，2020年台灣總統大選期間，蔡英文便以公家機器不斷製造販賣「芒果乾」（亡國感的諧音），靠製造恐慌當選。

此外，馬英九辦公室呼籲，社會各界都應好好思考，台灣所面對的情勢是不是真如民進黨「大內宣」所營造的那麼大好？馬英九辦公室稱，民眾都希望不要有戰爭，蔡英文身為台灣總統應該要有防止戰爭發生的能力，這些才是必須要關注的重要議題，請執政者不要再無謂亂噴口水。