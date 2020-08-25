蘇貞昌批馬英九對不起人民　馬辦：「首戰即終戰」出自蔡政府報吿

台灣前總統馬英九日前發表演講，談及兩岸問題時表示「首戰即終戰、台灣不安全」，又稱蔡英文政府把台灣帶到戰爭邊緣。對此，台行政院長蘇貞昌在8月25日接受媒體提問時，痛批馬「對不起台灣人民」。 對此，馬英九辦公室表示，首戰即決戰的說法，是出自蔡英文政府任內所設智庫「國防安全研究院」之「中共政軍發展評估報吿」，並且反問，該份報吿已提出近兩年，蔡政府自己居然渾然不知？

蘇貞昌表示，共機不斷地繞行台灣，還實彈射擊，騷擾台灣，馬英九當過「最大官」、領最高的薪水，現在還受人民禮遇，卻沒有半句責備，反而還來講什麼「首戰即終戰、台灣不安全」，讓人民不安，實在很對不起台灣人民給他的善意跟厚待。

馬英九10日在台北國賓飯店出席台北東區扶輪社活動，現場發表演講「兩岸關係與台灣安全」。（中央社）

針對蘇貞昌的批評，馬英九基金會執行長蕭旭岑在8月25日表示，其實馬英九講得很清楚，「反對中共不放棄武力攻台及對台軍演」，並強調蔡政府除了不求戰、不畏戰外，更應積極避戰，以保障民眾安全。蕭旭岑稱，蘇貞昌昧於事實胡亂批評，再度示範「騙完神明、再騙人民」。

蕭旭岑痛批，中共戰略是首戰即決戰的說法，是出自蔡英文政府任內所設智庫「國防安全研究院」之「中共政軍發展評估報吿」。蕭旭岑反問，「這兩人是不是就是蘇院長口中的大官？蘇院長為何都不提？難道騙神明習慣了，就可以刻意誤導民眾？」蕭又表示，該份報吿已提出近兩年，蔡政府自己居然渾然不知？

蕭旭岑指出，蔡政府執政下台海情勢陷於不安，已被國際組織認證，蔡英文要民眾承受戰爭的第一擊，蘇貞昌還說要拿掃帚去打仗，這些高度不安全的言論，才讓民眾人心惶惶，為政者豈能不知，一旦發生戰爭，帶來的是生靈塗炭，馬英九善意提醒蔡政府，備戰不求戰，更要以蒼生為念積極避戰，卻被扭曲為卑躬屈膝，足證明蔡政府心中絲毫未把人民的安全當一回事。