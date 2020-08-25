南海爭議｜因應中美對立加劇？台增派戰術無人機進駐東沙島太平島

台灣傳媒披露，為加強南海空域偵蒐和現場監控，台灣國防部增派「銳鳶無人機」進駐東沙島及太平島。台灣國防部發言人史順文今天（25日）說，此舉是遵照政府南海政策指導，協助海巡署提升防衛能力，請外界不要過度臆測。

台媒指，因應中國大陸與美國在南海爭議上對立加劇，台軍為更即時、擴大掌握東沙島與太平島的周邊形勢，日前調派海軍艦隊指揮部所屬的海軍海上戰術偵搜大隊「銳鳶無人機」進駐，以擴大兩島對周邊海空域的偵蒐能量。

南海爭議領土之一的東沙島，目前實際由台灣實際管理。（中央社）

史順文則稱，台軍遵照政府的南海政策指導，為維護區域和平穩定，持續協助海巡署，提升東沙島及太平島防衛戰力。對於各項兵力部署及武器裝備，由於涉及作戰計劃，不宜公開說明，也請外界不要過度臆測。

據介紹，銳鳶無人機為台灣國家中山科學研究院自主研發，並在2018年9月從陸軍航特部戰術偵蒐大隊，正式移編海軍艦隊指揮部。銳鳶無人機翼展長8.6米，機身全長5.3米，機身高度1.6米，酬載重量55公斤，升限4000米，最大滯空時間可達12小時，最大空速為時速180公里。銳鳶無人機為戰術型無人來機，具有快速部署、長時滯空巡偵、目標監偵定位、電子反干擾與即時影像傳輸等功能，以本島部署，進行戰場偵蒐、不對稱作戰與提供天然災害救災資訊為主。

（綜合報道）