台美發佈「5G安全共同宣言」　避談是否針對華為

台灣外交部與美國在台協會（AIT）8月26日共同發表「5G安全共同宣言」。 AIT處長酈英傑表示，5G網路將進一步串聯全球經濟體，包括美國和台灣，並促進跨境服務與商業的流通，保護下一代通訊網路不受破壞或操縱，以及保障隱私和個人自由，確保經濟體善用5G所帶來的龐大經濟機會。

酈英傑指出，在捷克首都布拉格舉辦的5G安全會議裏面，會議主席所公布的「布拉格提案」，旨在確保一個安全、具韌性與可信賴的5G生態系統，強調5G的開發、部署與商業化，必須建立在自由與公平競爭、透明以及法治的基礎之上。

台外交部長吳釗燮（左）、美國在台協會處長酈英傑（中）、台國家通訊傳播委員會主委陳耀祥（右）2020年8月26日，共同出席台美共同發表「5G安全共同宣言」會。吳釗燮強調，資安就是國安，台灣已完全排除具有資安疑慮的軟硬體設備和服務。 （陳卓邦／多維新聞）

酈英傑強調，鼓勵可靠且可信賴的網路軟硬體供應商參與5G市場相當重要，同時應考量風險評估，建立相關架構，保護5G網路不受未經授權的存取或干擾。他稱，所有利益相關者都有共同責任，對5G軟硬體供應商與供應鏈進行審慎、衡平的評估，建立安全且具韌性的5G架構。他又稱，台美透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）合作，提升全球對5G網路風險的認知，期盼能與理念相近夥伴持續合作，共同發展合適的5G標準、準則與最佳實務作為。

台外交部長吳釗燮則表示，感謝台美雙方相關單位的共同努力，共同建立明確的資安合作架構，因應當前所面對的「複合式威脅」。他稱，5G的應用一方面將驅動產業創新，一方面也將對資訊安全帶來全新的挑戰，美國、歐盟等理念相近國家在2019年5月提出布拉格提案，建議各國徹底確保5G供應鏈的安全，以因應潛在的安全風險。

吳釗燮強調，「資安就是國安」，為了維護國家整體安全，必須保持高度資安意識，在布建5G的資安考量上，也達成超前部署，完全排除具有資安疑慮的軟硬體設備和服務，有這樣的預先準備，可以很有自信的說，台灣是各國推動資安合作的最佳夥伴。他稱，台灣期待能與各國，尤其是理念相近國家，共同努力建構穩健安全的5G通訊網絡，進一步促進社會經濟的穩定發展。

吳釗燮更說，為了推展5G安全的國際合作，台灣已經表達加入美方5G「乾淨路徑倡議」（淨網計畫）的意願，美國政府也已經將台灣五家電信公司納入乾淨電信公司的清單。他表示，這次發佈台美5G安全共同宣言，除了響應布拉格提案對5G共同呼籲外，也將進一步讓台美未來5G資安合作制度化。

吳釗燮致詞完畢離開現場，媒體追問是否「具有資安疑慮的軟硬體和服務」是否針對華為，吳釗燮只快步離開未有回應。