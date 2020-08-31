捷克議長訪台之際　美驅逐艦通過台灣海峽　今年第9次

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）昨日（30日）率團抵台，展開為期6日的訪問行程，而美軍驅逐艦據報於同日再度通過台灣海峽，為今年第9次。

阿利伯克級導彈驅逐艦「海爾賽號」（DDG-97 Halsey）。（資料圖片）

台灣國防部今日（31日）中午表示，美軍一艘驅逐艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。而據路透社報道，美國海軍第七艦隊發言人表示，阿利伯克級導彈驅逐艦「海爾賽號」（DDG-97 Halsey）於昨日（30日）例行通過台灣海峽。

台國防部指出，美艦航經台灣海峽執行一般航行任務，台軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。根據國防部公開紀錄，此次為美國軍艦今年第9次航經台灣海峽；上次為今年8月18、19日，隸屬第七艦隊的伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（DDG-89 Mustin）。

美國第七艦隊（U.S. 7th Fleet）昨日在Facebook表示，驅逐艦班福特號（DDG-65）在海上進行補給任務，帖文未顯示航行的海域位置，也未提及是否在台灣海峽，但引發外界聯想。

此前8月9日，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪問台灣。阿扎爾訪台前夕，美國海軍「列根號」（USS Ronald Reagan）航母與「安提頓號」（USS Antietam）巡洋艦8月8日現身東海開展行動；同日美國海軍一架P-8A反潛巡邏機現身台灣南部海域，向西北方向朝着中國大陸海岸飛行，一度飛行至距離中國大陸海岸67.19海里（約124.4公里）的位置後折返。

阿扎爾於8月12日結束訪台，約1周後的8月18日，美國海軍導彈驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin）航行經過台灣海峽，為美國軍艦今年第8次航經台灣海峽。台媒當時稱，與過去美國軍艦穿越台灣海峽時都是在台海中線以東航行不同，「馬斯廷」號當時穿越台灣海峽時，是在中線以西航行，更接近中國大陸一側海岸線。有消息稱，當時解放軍052D型導彈驅逐艦「南京」艦（舷號155）對「馬斯廷」號實施了跟蹤監視。

此外8月19日，美國陸軍一架可搭載偵察系統「挑戰者650（ Challenger 650）」偵察機，在周三上午10時在台灣東部空域經過，並於中午在巴士海峽上空折返，回去位於日本沖繩縣的嘉手納空軍基地。

再上一次則是今年6月4日，逢六四事件31周年，美軍伯克級驅逐艦「拉賽爾號」（USS Russell，DDG-59）通過台灣海峽，也是總統蔡英文5月20日展開第二任期後，首次有美國軍艦通過台海。

（綜合報道）