捷克參議院議長率團抵台訪問　布拉格市長同行

受台灣立法院長游錫堃邀請，捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）今日（30日）上午率領89人訪問團抵台，展開為期6日的訪問行程。一向立場親台的捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）也隨團訪問。

維特齊揮手向在桃園機場的傳媒致意。（中央社）

維特齊一行於昨天（29日）下午率團在布拉格哈維爾機場搭乘台灣中華航空包機出發，在登機前都提供了新冠肺炎核酸檢測陰性證明。訪團今天上午約11時抵達桃園機場，台外交部長吳釗燮代表政府到機場迎接，雙方以前臂碰前臂的方式取代握手，維特齊在翻譯人員的協助下，逐一與立法院秘書長林志嘉等人打招呼。

維特齊透過翻譯人員表示，訪問團成員所戴印有台捷雙方旗幟的口罩，是新冠肺炎疫情最嚴峻時期台灣政府捐贈的口罩，他對此表達感謝。團員在外交部人員引導下進入國賓接待室，隨後由外交部專車載離機場，中午抵達台北的酒店。

按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，維特齊這次率團訪問台灣，是捷克自1989年轉型為民主國家以來，最高層級的訪台代表團。據悉，訪團成員包括科研人士、參議員、企業代表和學術、文化界人士，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵雙方友好情誼。

維特齊等人將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人，以及周二（9月1日）於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章並發表演說、出席台捷經貿投資論壇等活動。訪問將在9月4日結束，一行人將於9月5日返抵捷克。此外，維特齊將在政治大學及立法院發表演講，表達對自由、民主及台捷經貿合作的看法。

值得一提是，隨團訪問的成員包括布拉格市長賀瑞普，此行是自稱「台灣迷」的賀瑞普作為市長在一年半的時間裏第二度訪台。

賀瑞普自2018年11月上任以來，大動作表達對台灣的支持，遭到中國大陸政府批評。當中包括因反對「一中條款」而解除該市與北京的友好協定；在市政廳懸掛西藏流亡政府的雪山獅子旗；透露放棄中國捐贈的熊貓，宣稱「人權比熊貓重要」；訪問台灣並與總統蔡英文等政要會面，期間透露過去舉辦會議時，曾拒絕中國驅離台灣外交官員的要求等。

今年3月賀瑞普對媒體談到中國給捷克等多個歐洲國家、地區提供有關抗擊新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情的物資與人力資源時指出：「這不是人道主義禮物或援助。從中國的角度，這是生意。」

據了解，捷克前參議院議長柯加洛（Jaroslav Kubera）原訂於今年2月訪台，卻在出發前猝逝，其遺缺由維特齊接任。中國大陸對於捷克議長訪台一直持反對態度，對此，維特齊上任後曾公開表示，捷克作為獨立自主國家，不應在強權壓迫下屈服。

對於維特齊此次訪台，中國駐捷克大使館發言人29日表示，中方對此予以強烈譴責和堅決反對。中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區進行任何形式官方往來，維特齊不顧中捷關係和兩國互利合作，出於個人政治計算執意訪台，嚴重干涉中國內政，侵犯中國國家主權和領土完整，違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾。

（綜合報道）