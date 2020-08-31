捷克參議院議長率團訪台　王毅：挑戰一中原則必付出沉重代價

8月30日，捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率代表團展開6日訪台行程，將會見台灣總統蔡英文並出席經貿投資論壇等活動。 對此，中國大陸國務委員兼外長王毅表示，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中方一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。

8月30日，維特齊揮手向在桃園機場的傳媒致意。（中央社）

據央視新聞8月31日報道，正在德國訪問的王毅就捷克參議院議長訪台表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。

王毅稱，對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。

據悉，捷克89名訪台成員中包括布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）、8名參議員、學術文化產業界代表及傳媒等。

捷克參議院議長的職務僅次於總統，這是捷克自1989年以來，訪台的最高層級代表團。維特齊出發前在布拉格哈維爾機場致辭時表示，這次訪台目的是表達對民主的支持，期待此行能為捷克帶來實質經濟效益。