台國防報告：解放軍登陸載具及後勤能力不足　尚無全面犯台能力

台灣國防部今日（31日）向立法院送達有關中國大陸的軍力報告書，首度證實解放軍目前每日均派遣軍機軍艦在台灣海峽中線以西，進行例行性巡弋任務。 報告書指解放軍的通資電（即電子、資訊及網絡）作戰能力，已具備癱瘓台軍防空、制海及反制作戰體系，但又指出解放軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

近日解放軍海軍驅逐艦支隊於東海開展實戰化訓練（點圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

報告書指，解放軍在通資電作戰能力方面，除可運用各主戰飛機攜掛精確導引武器對台灣突擊，也能輔以無人載具配合各型電戰機進行電子戰軟、硬殺，以提高大陸東南沿海的實戰能力，現階段已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系，並有效奪取並保持戰場控制權、阻斷台海通道，對台灣威脅巨大。

報告書又分析稱，大陸持續部署具有影像偵照與電子偵搜能力的衛星，並透過台灣周邊的作戰艦、科研船、無人機、偵察機、情報船等陸海空手段擴大情報搜集，完整掌握台灣軍事動態及完備戰場情報整備與經營。

報告書指，大陸對台可能行動包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等方式，並且強調大陸的用兵理念為「損小、效高、快打、速決」。在「聯合登島」作戰項目中，報告書提及若解放軍取得制空、制海、制電磁權，癱瘓台軍大部分戰力後，將統合三軍及火箭軍展開「三棲登陸」進犯台灣本島，力求速戰速決，盼在外力介入前攻克台灣，形成既定事實，可能行動包含「斬首」、「奪佔澎湖」、「全面犯台」。

+ 3 + 3 + 3

不過報告書指出，解放軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，登陸載具和後勤能力不足，尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。

解放軍對美軍「逢艦必跟、逢機必查」

此外，報告書稱，近期美軍擴大在東海、台海及南海的機、艦巡弋力度，解放軍依「逢艦必跟、逢機必查」方式，採對等兵力及分區接力執行跟監警戒。

報告書又提到，今年2月、8月，解放軍軍機藉遠海長航期間蓄意踰越台灣海峽中線，企圖打破海峽中線默契，並測試台灣空防警戒應處作為，壓縮台灣活動空域、縮短預警反應時間，對台軍兵力應處、人員負荷及台海空防安全形成極大壓力與挑戰。

（綜合報道）