【口罩外交】台灣再向捷克捐贈2萬個口罩　印有雙方旗幟

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）周日（30日）率領89人訪問團抵台，立法院副院長蔡其昌與民進黨立法委員張廖萬堅今日（31日）宣布，將於明日（9月1日）代表3家廠商，捐贈印有台捷雙方旗幟的2萬個防疫口罩，以及300個「科技布口罩」給捷克訪問團。

自新冠疫情爆發以來，台灣推行「口罩外交」，向海外國家捐贈口罩，捷克亦是受助國家之一。捷克訪團昨日抵台時，成員就戴着台灣為捷克訪問團特製、印有台捷雙方旗幟的口罩，引發熱議。

維特齊上午出席台捷經貿暨投資論壇，是他訪台首場公開活動：

據台灣中央社報道，在蔡其昌與張廖萬堅牽線下，屬於台灣「口罩國家隊」的3間廠商製作印有台捷雙方旗幟的2萬個防疫口罩及300個可水洗的布口罩，請兩人代為捐贈給捷克訪問團。蔡其昌表示，感謝這3間廠商對台灣外交的支持，兩人明日會將口罩帶到立法院，在與捷克代表團會面時轉贈。他又稱這兩款口罩展現了台灣的科技實力與對捷克的友誼。

其中一間廠商上好生醫的總經理楊勝得表示，希望能讓世界知道台灣，以後有外賓來，都願意送口罩給外賓。另一間廠商崇銘紡織企業總經理陳俊嘉指出，所捐贈的300個布口罩兼具機能及時尚美感，且突破傳統作法，在兩層不織布中間加入透氣科技膜，可水洗再使用，「洗了20次後還可維持醫療口罩等級功效」，原本只外銷，這次特別趕工製作300個送給捷克團。

維特齊率領89人訪問團抵台，展開為期6日的訪問行程：

（中央社）