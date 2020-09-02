批蔡英文開放美豬令人憤怒失望　江啟臣：民進黨換位子換腦袋

國民黨於當地時間9月2日召開中常會。國民黨主席江啟臣發表會前談話表示，蔡英文在8月28日粗暴突襲，在「不願接受國會監督」、「不與地方政府溝通」、「不管產業衝擊」、「不顧人民健康」及「沒有社會共識」的四不一沒有的狀況下，貿然宣布開放含瘦肉精美豬以及30個月齡以上的美牛進口。 他抨擊，蔡英文此舉不但缺乏風險管控以及配套，更未與社會大眾進行溝通說明，以全民健康作為利益交換的代價，令人憤怒與失望。

國民黨主席江啟臣當地時間9月2日主持全代會前最後一場中常會，江啟臣再次宣示改革國民黨的決心外，也同步炮轟民進黨換了位子換了腦袋。 （陳卓邦／多維新聞）

江啟臣表示，民進黨說時空環境不同，但事實是沒有時空環境不同，只有換了位子換了腦袋。他說，截至目前為止，歐盟仍禁止使用瘦肉精，民進黨過去一向以高標準食安自稱，應該向歐盟學習，而不是對美國卑躬屈膝。

江啟臣又說，民進黨政府無法承受美國壓力，就應該讓地方政府嚴管，中央做不到地方來守護。他稱，民進黨表示要爭取簽訂自由貿易協定（FTA），但現實上並沒有看到談判進展，只有看到自失籌碼，民進黨在上貿易談判桌前宣布開放有爭議的美國農產品進口，已經陷入美方繼續喊價，持續要求我方退讓，施壓降低貿易順差的窘境，最後可能人財兩失。

江啟臣抨擊，民進黨宣稱不會傷害養豬產業，但現實是沒有配套措施，只有漫天喊價。他更抨擊，民進黨宣稱不會犧牲人民健康，但現實是食安稽核量能堪憂，馬政府時期的牛豬分離已經是食安底線，而豬肉加工品多元，熟食運用外賣的機會更高，如何做好產地標註、地方政府怎麼稽查？

江啟臣表示，接下來國民黨不但將透過立法院黨團，針對行政程序進行強力監督，也會與產業界、社會團體共同發聲，甚至不排除上街抗爭，中常會也將通過許多重大的改革議案，交由全代會議決，彰顯國民黨對於改革的決心。