AIT處長酈英傑：當前安全威脅不同以往　美方承擔新的承諾與使命

兩岸關係持續緊張，外界持續關注美方對台灣的安全承諾。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天（2日）表示，美台安全夥伴關係有數十年深厚基礎，而當前安全威脅不同以往，美方感到在承擔新的承諾與使命。

美國在台協會舉行紀念專區的揭幕儀式，處長酈英傑（右）、退輔會主委馮世寬（左）出席揭幕。（中央社）

美國在台協會今天舉行紀念專區的揭幕儀式，紀念1949年以來126名為保衛台灣而殉職的美國官兵。酈英傑出席活動時表示，他兩年多前就任時，提出任內4個優先目標，又稱為「四個增進」，包括增進美台安全合作、美台經濟與商業關係、台灣在全球社會的角色、美台人民關係。他說，美台在安全合作方面的進展尤其令人矚目。

酈英傑指出，提到美台安全合作，多數人會想到軍售案，但人與人間的情誼才是美台安全合作關係真正的基礎。今天的許多威脅已與過往大不相同，但根植於傳統的美台夥伴關係持續體現雙方官兵在軍隊與社會之間構築的相互支持、相互尊重及共同利益。

受邀出席揭幕儀式的國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬致詞表示，美方的協助令台灣得以勵精圖治、強化防衛，並讓台灣得以捍衛東亞地區的和平。

（中央社）