AIT解密「六項保證」　蔡英文：代表美國重視台海穩定

美國在台協會（AIT）8月31日公布兩份「解密電報」，其中提到當年美國對台存在的「六項保證」，內容主要涉及對台軍售。 台灣總統蔡英文2日（周三）表示，大陸近來在台海及西太平洋區域間的軍事活動，衝擊地區穩定與安全，美國對台政策的宣示，代表美國政府長期對台海穩定與台灣安全的重視，尤其是美方支持台海現狀不受破壞的政策立場。

蔡英文8月28日宣布放寬美豬、美牛輸台門檻，引起台灣社會熱議，蔡英文9月2日再次強調台美即將展開經貿的高階對談及對話，國際局勢也在快速變化中，希望台灣要把握機會，「為國家整體經濟利益，跟未來總體戰略」，做一個長遠的正確決定；被問及台灣開放美豬、牛能換到什麼，她說「沒有所謂的交換說」，但期待台美的經貿對話，可以鞏固雙方的合作，並將台灣的經濟帶到另一個層次。

蔡英文8月28日宣布放寬美豬、美牛輸台門檻，引起台灣社會熱議。（中央社）

蔡英文重申，現在是一個非常關鍵的時刻，尤其是疫情之後，國際的經濟情勢在變化中，結構也發生改變，供應鏈會發生重組，「在這個非常關鍵的時刻，台灣更應該展現出處理經貿問題的能量跟決心」，這有助於台灣跟世界各國合作，讓台灣在未來的全球經濟裏面，扮演關鍵性角色。

蔡英文也指出，她歡迎美方將舉行台美經濟與商業對話的決定，而美國確實是台灣最重要的貿易伙伴，尤其這次疫情帶來世界的改變，台灣希望通過這個對話，來拓展雙方的合作領域，加強現有的合作計劃，「不論是重新布局高科技供應鏈、強化雙邊投資、擴大基礎建設跟能源部門的合作，智財權的進一步保護等等」，期待台美之間的這些對話與合作，不僅可以鞏固台美雙方的合作，對國際社會帶來真正的進展，也能把台灣的經濟帶到另一個層次。

美國在台協會（AIT）8月31日公布兩份「解密電報」，其中提到當年美國對台存在的「六項保證」，內容主要涉及對台軍售。（美國在台協會）

而針對美方解密《八一七公報》、「六項保證」兩則密電，蔡英文認為，這是美方首次公開「六項保證」的內容，美方強調「六項保證」是對台政策的重要基礎，美方這一動作，意味對台政策將更清晰與明確，特別是中國大陸近來在台海、西太平洋區域間的軍事活動，衝擊到地區穩定及安全，美方這項宣示，代表美國政府長期以來對台海穩定跟台灣安全的重視，「尤其是美方支持台海現狀不受破壞的政策立場」。

蔡英文強調，「作為一個民主國家，台灣會善盡區域成員的責任，持續強化自己的防衛能力，並且與美國及理念相近國家共同合作。」