台灣護照新版封面放大TAIWAN字樣　明年1月發行

台灣立法院日前通過提高護照上「台灣」、「TAIWAN」辨識度，並請行政部門研提具體作法。 台灣行政院今天（9月2日）召開記者會說明新版護照封面，將REPUBLIC OF CHINA（中華民國）改為環繞國徽，放大TAIWAN字樣。

台行政院上午10時舉行「新版護照封面」記者會，由行政院發言人丁怡銘主持，外交部長吳釗燮出席。丁怡銘說，台灣防疫有成，國人希望在國際意象上，提高台灣辨識度，避免在國際交流中與中國混淆。

台行政院2日上午舉行「新版護照封面」記者會，由台行政院發言人丁怡銘（左）主持，台外交部長吳釗燮（中）、台外交部領事事務局長葉非比（右）出席說明。（中央社）

根據公布的新版護照3大重點，分別為變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式。

台外交部說明，新版護照的封面設計重點為：

一、變動最小，保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則；二、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別；三、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

台外交部指出，新版護照的發行日期，考量印製流程及安全存量，以及通知「國際航空運輸協會」（International Air Transport Association,簡稱IATA）、各國政府、機場港口海關、移民局等相關機關與航空公司，並寄送樣本予國內外相關機關等作業時間等因素，規劃於明年1月發行。

台灣舊版護照。

台外交部長吳釗燮在發布會上表示，台灣護照從2003年加註Taiwan後，已經大大提高台灣的辨識度，這七年來獲得一百多國的認同，但是自從新冠肺炎爆發後引起許多國家的誤認，所以有了這次護照改版的政策。

（中央社、聯合新聞網）