女空服員揚言向機長餐飲「加料」遭免職　長榮：將訴追法律責任

在台灣，長榮航空空服員罷工事件雖然已在日前落幕，不過餘波仍在。繼免職朱姓機師後，長榮航空人評會11日決定，對在社交媒體上發文揚言要替機師餐飲「加料」的空服員郭芷嫣免職處分。 長榮航空也對此事件發出聲明，強調已就相關事證充分討論，除免職外，會持續訴追不當言行所涉的法律責任。

今年年初，長榮空服員被爆遭外籍旅客強逼協助如廁，在記者會上哭訴的正是郭芷嫣。（資料圖片）

長榮：郭的行為造成旅客及機師恐懼

綜合台媒報道，郭芷嫣涉嫌在LINE聊天室中放話要「電爆」（霸凌）罷工落跑者，及在機師餐點「加料」，雖然郭芷嫣聲明表示「玩笑話」，但長榮航空已報案，警方依違反民用航空法規定立案調查。

長榮航空表示，郭芷嫣身為副事務長，對飛航安全要求與維護，理應更為熟稔與重視，但其卻於LINE聊天室內提及要對機長的食物「加料」，此行為嚴重影響機艙秩序及飛航安全作業程序，更造成旅客及本公司機師之恐懼。

郭芷嫣在LINE上的對話外流到網上。（台灣討論區PTT）

長榮航空還説，郭芷嫣在LINE聊天室中以「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」等字眼，揚言霸凌未曾參與罷工或中途結束罷工之同仁，致使其他工作同仁心生畏懼，深怕於工作時遭郭姓空服員或認同其想法之人給予不利對待或人身侵害。

長榮航空經人事評議委員會討論決議，認為郭芷嫣之言行已明顯違反公司客艙組員管理辦法相關規範，對公司員工有職場上不法侵害之可能，更涉犯民用航空法及刑法之相關規定，違規情節重大，因此予以免職處分，即刻起生效，依公司規定郭員可在14天內提出申訴。

罷工行動持續17天後落幕，長榮航空勞資雙方已簽署協議。（網絡圖片）

桃空職工：郭的言論被過度檢視和放大

桃園市空服員職業工會得悉後亦發布聲明，説會全力支持郭芷嫣爭取應有之權益。桃空職工認為，郭芷嫣在空服員同事間私人聊天室的發言確實有不當之處，但觀察完整對話脈絡，僅為同事間開玩笑的發言，並無實際霸凌、影響飛安之意圖和作為，郭芷嫣本人在對話最後也有表示並不認同霸凌、影響飛安之意圖和作為，也公開發聲明道歉。

桃空職工表示，郭芷嫣言行是遭到截圖外流、片面解讀，導致社會誤解，引起相關爭議和疑慮，不應對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大。工會將全力協助郭芷嫣進行後續法律和各種救濟管道，支持本會幹部和會員之權益繼續走下去。

實際上，在郭芷嫣被免職前，長榮航空一位朱姓機師也因為相似問題被免職，該名機師在Facebook中公開唆使空服員要對反罷工的人送上「special meal」，長榮航空經紀律評議委員會討論後，給予其兩大過暨免職處分。

（中央社、聯合新聞網）

