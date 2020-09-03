台灣封殺愛奇藝條款正式生效　代理商停止經銷業務　數十員工被裁

台灣經濟部日前預告訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷大陸 OTT 及相關商業服務，這也意味著愛奇藝以及騰訊等大陸地區網絡視聽服務業者實質上被逐出台灣。由於預告期滿，台經濟部今日（3日）公告即日生效。 愛奇藝代理商歐銻銻娛樂同日發出聲明，宣布即日起停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務，且必須裁員數十位員工。

歐銻銻在聲明中強調，歐銻銻娛樂是一家依法成立的公司，四年多來謹遵每一條法律的規定，從不逾越。「在今天以前，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以，我們和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。」

聲明稱，經濟部既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，身為台灣企業，雖感無奈，但仍必須遵守。因此，歐銻銻娛樂宣布，從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

聲明又提到，面對相關業務的緊縮，歐銻銻娛樂勢必得面對裁員的痛苦決定。「造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。」

台灣禁止台灣任何單位代理或經銷大陸OTT TV服務。換言之，大陸知名網上影音平台愛奇藝、騰訊視頻等，將因無人代理，形同被「逐出」台灣。（資料圖片）

聲明強調，台經濟部認為大陸網際網絡視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝，因此公司對經濟部的禁令完全無法理解。

聲明還承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，會繼續享受VIP會員的專屬權益，如果收視權益受到影響也一定妥善解決。

（綜合報道）