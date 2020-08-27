台灣封殺愛奇藝與淘寶　前海基會副董事長：ECFA恐生變

過去，許多學者認為即使兩岸關係不佳，但《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）仍不會中斷，因為ECFA對兩岸都有好處，且大陸也可藉此向台灣社會展現善意。然而，近期台灣政府陸續通過嚴格定義陸資、禁止台灣代理商代理大陸影音平台等法規封殺愛奇藝、淘寶台灣等廠商。 對此，前海基會副董事長兼秘書長高孔廉認為，民進黨政府打擊原有合規企業甚至還溯及既往，恐衝擊兩岸關係，影響ECFA的持續。

高孔廉稱，他原本認為ECFA不會有終止風險存在，但蔡英文政府近期連續封殺陸資企業，使他對原本的評估感到憂心。

前海基會副董事長高孔廉（右）認為ECFA如今因民進黨陸續禁止陸資等做法，確實有可能遭終止。（多維新聞）

根據陸企的說法與資料，高孔廉表示，像是愛奇藝、淘寶就在台灣僱用了逾1萬名員工、交了10多億的税，這些業者增加台灣的就業與税收，對台灣都很有利，但政府若認為陸資企業危害台灣，應提出證明，但實際上卻沒有。

高孔廉認為，如今美國與台灣都在喊要跟中國大陸脱鈎，但從貿易的緊密度來看，基本上都不太可能；以台灣來看，目前出口大陸市場佔比在40%以上，但大陸對台灣的出口依存度只有2.34%，兩者差距頗大。

與此同時，大陸官媒《人民日報海外版》也發表評論文章「視陸資為『洪水猛獸』民進黨其心可誅」一文。該文認為，民進黨政府近期變本加厲地阻撓陸資赴台投資、禁止兩岸業者合作，破壞的是兩岸關係，傷害的是台灣民眾福祉和台灣經濟利益。

文章認為，民進黨將陸資妖魔化的說法不值一駁，並舉出當年民進黨稱ECFA會讓台灣300萬人失業，現在卻承認ECFA對台灣有利，「厚着臉皮求大陸不要終止協議」，就是最好的反證。

文章說，陸資對台灣越有利，大陸產品在台越受歡迎，就對靠「反中」吃飯的民進黨越不利。對民進黨來說，圍追堵截陸資、封殺大陸產品、禁絕兩岸交流，不讓台灣百姓從中獲益，才方便製造「反中仇中」氛圍，遂行「聯美抗中」和「台獨」圖謀。

（《中國時報》）