國民黨全代會通過新兩岸論述　反「台獨」也反「一國兩制」

國民黨全代會今日（6日）登場，會上通過了財務穩健、組織改革、青年參與、兩岸論述等4項改革結論。在外界關注的兩岸論述方面，結論報告指出，應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇，確保台灣永享安全繁榮。 此次的兩岸論述改革還提出8項具體主張，包括「反對台灣獨立與中共的一國兩制」，以及「大陸應放棄對台用武，推動兩岸交往和台美合作同步並行」等。

全代會由黨主席江啟臣主持。（中央社）

全代會開幕即播放影片，細數國民黨從興中會成立革命以來的歷史，並說明國民黨面對全球化的變遷、台灣人認同的改變、民族主義的變化之挑戰，國民黨已到了不得不改變的境地。江啟臣與台前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、吳敦義等人攜手進場，顯是為了破除全代會前「江朱之爭」、「黨內互打」的傳聞。

會上通過的兩岸論述結論還包括：在兩岸持續交往對話過程，必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權。國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命。兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。國民黨是開國政黨，以中華民國興亡榮辱為責任。

至於兩岸論述8項具體主張，還包括：中華民國憲法是穩定兩岸關係的磐石；兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素；基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進；要儘早完成兩岸協議監督條例立法；制定黨公職兩岸交流行為準則；兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。

洪秀柱將提出「護憲保台決議文」。（中央社）

洪秀柱將提「護憲保台決議文」 堅守五權憲法

值得一提是，前國民黨主席洪秀柱下午將針對黨內兩岸論述領銜提出「護憲保台決議文」臨時提案，主張國民黨應對外宣示清楚反共、反台獨的路線，且為重建黨員對三民主義、五權憲法核心理念與信仰，國民黨應成立中央宣講團，進行組訓、宣傳與行動。

決議文表示，為謀中華民國長治久安，維護國民黨創黨建國成果，以無愧於先賢先烈犧牲奉獻，因此捍衛以三民主義、五權分立為本的中華民國憲法。憲法為國家根本大法，今日台獨勢力毀憲亂政，亟欲制定新憲法、成立新國家，狼子野心，毫不遮掩；瓦解中華民國之意圖，昭然若揭。