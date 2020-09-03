國民黨中常委稱兩岸論述獲北京認同　江啟臣怒嗆「你沒資格說話」

國民黨9月2日舉行9月6日全代會前最後一場中常會，該次中常會必須通過多項議案，兩岸論述報吿案最受矚目。會上國民黨中常委各自發言闡述意見，其中一名中常委當場表示，兩岸論述必須要對岸認同才能提出，此番發言一出，隨即引發鮮少動怒的國民黨主席江啟臣回嗆，「沒參加黨代表座談的人沒資格說話」。 江啟臣繼續表示，這次的兩岸論述是基於《中華民國憲法》的九二共識，「哪裏有錯？你吿訴我。」

江稱，這次兩岸論述案在黨代表座談時都有高度共識，沒參加的人沒資格說話。

國民黨主席江啟臣（前）8月20日傍晚在台北捷運大安站外啟動「還我公投」街頭演講，並展開街頭連署活動，江啟臣向路過民眾比贊。 9月2日中常會，其中一名中常委發言表示，兩岸論述應得到對岸的認同，此言一出引起江啟臣回嗆沒資格說話。（中央社）

部分國民黨中常委長期跟台灣社會脱節、不接觸台灣基層民意，已不是黨內秘密。有關人士指出，部分國民黨中常委靠着「某些方法」，連選連任中常委，又或是可以「幫助」其所屬意的人​​選選上中常委，部分中常委本身就是國民黨無法流入活水的阻礙。

據稱，針對這次江啟臣的回嗆，有關人士表示，再怎麼樣江啟臣終究是民意代表出身，至少跟民意有接觸，會提出這樣的兩岸論述案必然是嗅到台灣社會氛圍而不得不為，「兩岸論述要得到對岸認同？這很奇怪，國民黨又不是中國共產黨的附隨組織。」