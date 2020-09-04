4千億新台幣軍購加開放美豬　國民黨批蔡英文對美讓步過頭

美國國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）日前順應台灣方面開放含有瘦肉精之美豬進口，宣布美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的副國務卿克拉奇（Keith Krach）主持。

針對史達偉日前的宣布，國民黨今天（4日）發出聲明指出，面對亞太區域經濟合作的快速進展，中華民國必須與主要貿易夥伴達成自由貿易協議（FTA）或類似的經濟合作機制，否則被邊緣化的情況將更加嚴重，國民黨支持台灣在確保社會溝通、民意支持、食安無虞以及國內產業永續發展的情況下，與美國發展更緊密與互惠的經貿關係。

民進黨政府決定放寬美豬美牛進口，國民黨將發起全民食安公投。黨主席江啟臣3日表示，守護食安與親美反美無關，這是民生議題，不需要政治化。（中央社）

國民黨指出，民進黨政府目前未能以開放含「萊克多巴胺」（瘦肉精）美豬美牛，換取與美國的FTA或雙邊貿易協議（BTA）談判，但民進黨政府四年多來已承諾或支付新台幣4,000億元軍購費用，蔡英文也放棄兩岸關係，全力配合美國「印太戰略」，稱台灣要「站在世界抵抗中國的最前線」，國民黨向來強調與美國合作的重要性，並期盼民進黨政府能以台灣全民福祉為念，務實面對國際現實，將對外政治與經貿政策合理化、多元化。

國民黨質疑，史達偉提到的雙邊「經濟與商業對話」（Economic and Commercial Dialogue），將由國務院高層官員出面主持，並非經貿相關主管官員，這是否表示美國政府對外經貿主政單位對台美經貿談判並不熱衷？民進黨政府這次恐怕是進退失據，「賠了夫人又折兵」，未來將在談判中持續被美方佔便宜。

民進黨政府拍板鬆綁瘦肉精美豬進口，引發台灣產業及消費者疑慮。台灣動物社會研究會3日指出，萊克多巴胺不論對豬或人體都有害，堅決反對進口。（中央社）

國民黨提醒，台美之間自馬英九政府時期即有「貿易與投資架構協定」（TIFA）次長級協商管道，目前已停開近四年，顯示蔡政府與美國特朗普（Donald Trump）政府在經貿議題上的互動並不順暢，經濟對話至多也是次長級層，這是「新瓶裝舊酒」。

國民黨呼籲社會各界應留意民進黨政府與美國「經濟與商業對話」的內容，因為此一對話平台，美方所欲聚焦的優先議題清單在於科技和醫療產品供應鏈（包括台自美進口藥價鬆綁）、投資和智慧財產權保護、基礎設施和能源部門合作，台灣在許多項目並不具有談判利基或優勢。

蔡英文表示，台灣與歐盟都遭逢疫情帶來的挑戰，雙方都有機會重新思考佈局整體國際供應鏈和經濟策略，期盼能借由洽籤雙邊投資協定（BIA）。然而，國民黨方面認為，蔡英文恐怕是對美讓步讓過頭。（台灣總統府）

國民黨認為，美方將台灣進口含瘦肉精的美豬美牛，當成考慮恢復台美雙邊經貿自由化協商的前提，並非表示台灣在放行美豬美牛後便可進行雙邊FTA或BTA協商，若未來特朗普政府在台美經濟對話前，極可能以台灣對美國貿易大幅順差為由，當做為進行對話的另一條件，則民進黨政府務必在其宣稱將採取擴大對美採購、深化供應鏈合作等可能做法前，向台灣社會說明如何根留台灣，不會讓台灣的重要資金、人才流向美國。

國民黨抨擊，蔡英文自詡為史上最會溝通與最謙卑的總統，卻屢屢在台美經貿等國家事務上罔顧民主與法治精神，更不事先對台灣內部溝通協商，民進黨一黨獨大，已經變成不受控制的政治巨獸，唯有全民積極監督民進黨及其執政團隊的對美經貿談判，才能確保台灣市場的重要利益不致拱手讓人。

國民黨針對史達偉助卿於視訊中提及美國並未改變其「一中政策」，對台灣的主權問題仍不會表示立場，表示中華民國與美國在第二次世界大戰並肩作戰，自日本手中收復台灣，美國並於戰後曾派駐大使駐節台北，因此執政的民進黨應忠於中華民國憲法，積極對美主張台灣主權歸屬中華民國，切莫再「偷樑換柱」，掩蓋或切割中華民國的歷史與根基。