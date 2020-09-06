國民黨啟動全民公投連署　反美豬「捍衛台灣豬」

台灣民進黨政府日前開放殘留萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，引發民意反彈；昨日（5日）更進一步宣布美豬牛各部位最大殘留容許值（MRL），當中提及，美豬的肝腎等內臟部位也在開放範圍內。 國民黨趁今日（6日）舉辦全代會，中午於會場召開「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署」記者會，黨主席江啟臣偕同多位國民黨籍縣市首長、立委、正副議長以及黨代表等，共同呼籲全民連署捍衛食安公投。

江啟臣表示，如果沒有站出來，透過一張一張的連署，讓蔡英文感受人民的聲音，「她是不會理你的」。他呼籲，光抗議沒有用，上街頭也不見得有用，只有收回人民的授權才有用，「我們要用公投，收回人民授權，由人民作主，才是真正民主！」

記者會一開始，先由國民黨青年演出「唐三藏師徒西天取經，瘦肉精大鬧台灣」行動劇，諷刺執政的民進黨將瘦肉精放進台灣，讓瘦肉精毒害台灣人民。（陳卓邦攝）

江啟臣說，8月28日蔡英文以記者會方式決定台人健康與台灣的未來，不接受立法院監督，不跟人民與地方政府溝通，缺乏廣大民意，也不顧產業發展，就直接做決定，更沒有看到任何影響評估，昨天（9月5日）還說要全豬進口。

他質疑，全豬進口的影響評估報吿在哪裏？不同部位的瘦肉精容許殘留是根據什麼標準？對人體傷害、對產業影響、對加工製品的影響評估在哪裏？通通都沒有，台灣人民拒絕吞下去，台灣人民要勇敢站出來。

他表示，國民黨宣示反對瘦肉精進口的公投，並於全代會宣示正式啟動公投連署。9月12日將「全台走透透」遍地發起公投連署，「大聲向蔡英文政府說不！」

雲林縣長張麗善（中）表示，台豬好不容易有機會跟國際競爭，現在又要遭受瘦肉精美豬的荼毒，蔡政府換位子就換了腦袋。 （陳卓邦攝）

雲林縣長張麗善則表示，雲林縣是養豬大縣，有156萬隻豬，佔全台40%，雲林能堅守原則非常重要，6月16日世界動物衛生組織（OIE）宣布台灣解除口蹄疫，好不容易台灣豬農可對國際宣戰，讓台灣豬肉揚眉國際，但8月28日總統府以行政命令宣布進口含瘦肉精美豬，批評民進黨昨是今非、換了位置就換腦袋。

嘉義市長黃敏惠表示，她帶來台灣南部最基層的聲音，站在這裏不分藍綠，國民黨有責任表達堅決反對的立場，蔡政府不只含瘦肉精豬肉，連豬內臟也要進口，大家都無法忍受，她呼籲全體市民都要站出來，守護健康才有希望。