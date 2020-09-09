索馬里蘭駐台代表處揭牌　吳釗燮：台與非洲志同道合夥伴緊密合作

索馬里蘭（Somaliland）駐台代表處今日（9月9日）正式揭牌，台灣外交部長吳釗燮表示，台索共同致力於維護自由、民主、正義和法治價值，雙方都面臨外部壓力，但都為自己的主權感到自豪並準備捍衛它。 索馬里蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）則通過錄影致辭表示，「台索兩國同屬民主陣營，期盼雙方透過互設辦事處強化經貿關係及合作發展。」索馬里蘭代表穆姆德（Mohamed Hagi Mohamoud）會後被問及，在台灣設辦事處是否擔心北京方面施壓，他強調，索馬里蘭是主權國家，他國無權置喙。

索馬里蘭駐台代表處正式揭牌，吳釗燮與穆姆德擊肘彰顯台索友好。（陳卓邦／多維新聞）

索馬里蘭駐台代表處9月9日揭牌，儀式首先播放雙方「國歌」，再由索方代表首先致詞。穆姆德表示，索馬里蘭是一個自由、民主、主權獨立的國家，已與非洲、北美、歐洲和亞洲等許多國家建立雙邊關係，索馬里蘭和台灣之間的雙邊協議，基於雙方的自由、民主的共同價值觀，並促進平等的雙邊貿易和經濟活動，正如索馬里蘭總統所言，「台索關係是一種互助精神，決不會對其他國家的利益造成損害，只會促進國際和平與區域經濟活動」。

穆姆德說，作為一個主權國家，索馬里蘭跟其他國家建立和平與友好的外交關係權力，已被載入國際法當中，所有否認國際夥伴間這種合作的強制性、威脅性措施，代表着對國際和平協定、議定書和規範的侮辱，也對促進地區、世界所需的和平與安全無濟於事。

穆姆德指出，台索之間的雙邊關係建立在共同享有的民主、自由、法治和正義價值觀的互惠基礎之上，台索兩國是民主國家共同體的成員，彼此的政治、經濟和國際價值觀讓雙方緊密相連。

穆姆德指出，台索之間的雙邊關係建立在共同享有的民主、自由、法治和正義價值觀的互惠基礎之上，台索兩國是民主國家共同體的成員，彼此的政治、經濟和國際價值觀讓雙方緊密相連。（陳卓邦／多維新聞）

吳釗燮致辭時透露，台索雙方自2009年就進行醫療保健、教育和海上安全方面的合作，索馬里蘭駐台代表處的成立，標誌台索關係的新篇章，雙方期待在漁業、能源、農業和其他領域共同探索彼此的利益。他強調，台索共同致力於維護自由、民主、正義和法治的價值觀，也都面臨外部壓力，但台索都為自己的主權感到自豪，並準備捍衛它，台灣準備與在非洲之角的志同道合夥伴緊密合作。

吳釗燮並稱，台灣將是穆姆德的第二故鄉，衷心盼望雙方繼續取得成功和繁榮。

吳釗燮稱，台灣將是穆姆德的第二故鄉，衷心盼望雙方繼續取得成功和繁榮。（陳卓邦／多維新聞）

先前台灣駐索馬里蘭代表處成立時，台灣總統蔡英文曾錄製影片表達祝賀，這次輪到索馬里蘭駐台代表處成立，索國總統阿布迪也錄製一段影片祝賀。他指出，隨着全球經濟重心轉移，非洲之角、紅海及亞丁灣地區成為國際間矚目的焦點，索馬里蘭認為現在正是索國與台灣及世界各國以共同利益為基礎，強化雙邊關係及推動經貿往來的最佳時機。他表示，台索兩國因認同自由民主共價值而簽訂雙邊協定，是基於互助精神，共同在國際間為區域和平及經濟繁榮作出貢獻。

阿布迪說，作為國際社會的一員 索馬里蘭的目標是推動並深化民主，提升經濟發展及捍衛國家安全，同時也將戮力促進區域和平，改善與周邊國家、非洲地區，乃至於世界各國的關係。他並強調台索兩國同屬民主陣營，共享政治與經濟自由等普世價值，「殷切期盼台索關係透過互設代表處強化兩國經貿及合作發展」。