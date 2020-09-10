兩岸戰爭機率多高？台外交部：不評論，隨時準備戰到最後一兵一卒

台灣外交部於9月10日舉行例行記者會。台外交部發言人歐江安談及兩岸緊張局勢時候表示，戰爭難以預測，但台軍隨時做好準備，台灣不畏戰也不懼戰。她引述台灣國防部稱，任何戰事台灣全體人民會戰到最後一兵一卒。

現場有媒體問及，未來兩岸發生戰爭的機率可能多高？歐江安稱，對此事不評論，沒有人能夠預測兩岸發生戰爭的機率。台灣現在是維持現狀，致力維持和平，中共打壓隨時存在，台灣國軍隨時做好準備。

台灣國防部今年8月曾發布「枕戈待旦，同島一命」的影片。

她說，台灣不畏戰也不懼戰，台灣國防部之前也提到，任何戰事台灣全體人民會戰到最後一兵一卒，敵人不要輕易低估台灣人民、台灣政府保衛台灣的決心。

據悉，台灣國防部今年8月曾發布「枕戈待旦，同島一命」的影片，指台軍有信心、能力迫使敵人犯台失敗，「即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步。」

日前訪台的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）9月7日在美國有線電視新聞網（CNN），同捷克總理巴比什（Andrej Babiš）激辯時，表示「沒有在訪台期間稱台灣是獨立國家」，事件所引發台灣輿論爭議，對此，歐江安強調，維特齊訪台非常成功，「這是歷史性的訪問」。

歐江安稱，維特齊曾表示「訪問台灣就是支持另外一個民主國家」，他來到台灣是進行捍衛自由民主的行程，不管他人同意與否，這是維特齊來台灣前就清楚吿訴眾人的原則。

歐江安又稱，中國大陸方面對各國親台人士有許多打壓。她說，這樣的打壓行為是利用中國市場，作為逼迫他人的工具。歐江安稱，看到很多中國大陸的壓迫跟威脅，並不希望特別去放大他們的恐嚇，當人們重視恐嚇的時候，是壯大了中國大陸。