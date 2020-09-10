傳美國務院次卿克拉奇17日將訪台　台外交部稱「磋商中」

台媒《ETtoday新聞雲》在當地時間9月10日報道，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將於9月17日至19日訪台，主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）。 台灣外交部表示，目前台美雙方還在就對話形式、議題，相關工作安排等進行磋商。

根據美國國務院的架構，國務次卿（Undersecretary），地位僅次於國務卿（Secretary）與副國務卿（Deputy Secretary），是美國國務院第三順位。在美國國務院下，國務次卿共六人，預計在9月17日訪台的克拉奇，主要負責經濟發展及能源環境事務，轄下共有經濟及商業事務局、能源資源局、科技顧問辦公室等。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）。（網絡圖片）

此前，台經濟部長王美花8月31日在與美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwill）視訊對談，在台灣方面宣布開放瘦肉精美豬、放寬美牛進口後，美方此後主動提及國務次卿訪台一事。

據台媒報道，內情人士透露，克拉奇原本因為疫情考量，有考量以視訊方式進行會議，但有了早前阿扎爾訪台經驗後，克拉奇決定親自率團，屆時台美可直接碰觸雙邊貿易協定（BTA）議題，對後續幕僚、貿易單位的作業，甚至是法規的鬆綁，都會有具體進展。而台灣開放美豬美牛進口後，更提升了國務院派克拉奇訪台的意願，加強台美供應鏈合作。

報道稱，一名熟悉美國選情人士表示，克拉奇訪台的背後用意，在於替美國總統特朗普（Donald Trump）拉抬聲勢。

台外交部發言人歐江安表示，目前台美雙方還在就對話形式、議題，相關工作安排等進行磋商，台灣也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。 （屈彥辰／多維新聞）

對於克拉奇訪問台灣，台外交部發言人歐江安僅回應，目前台美雙方還在就對話形式、議題，相關工作安排等進行磋商，台灣也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。

台總統府發言人張惇涵則重申，目前雙方還在就對話時間、形式、議題等相關規劃進行磋商，同時也期盼台美經濟商業高階對話能夠順利展開。