解放軍連續2日海空軍演　距台灣僅90海浬　台國防部：嚴重挑釁

台灣國防部今日（10日）表示，解放軍在台灣西南方海空域進行大規模軍事演訓，蘇30、運8、殲10等多型多架次戰機昨日和今日分別進入台灣西南防空識別區（ADIZ），窺探台灣空防實力與縱深。 台國防部也罕見公布解放軍演訓範圍示意圖，顯示演訓區距離台灣最近僅90海浬（約167公里）。台國防部稱，這是嚴重的挑釁行為，台軍「派遣優勢兵力全程應處」。

解放軍演訓位置距離台灣僅90海浬。（台灣國防部）

據台灣《中央社》報道，台灣國防部、外交部大動作在今晚分別召開臨時記者會。根據台軍方公布資料，解放軍兵力自福建省晉江、漳州，以及廣東省澄海等地出發，赴台灣西南方外圍海空域演訓，且艦艇活動範圍就在東沙島以北海域。

台灣國防部官員表示，昨天共約30架次戰機、7艘次船艦在台灣西南方演訓，期間有約21架次的戰機侵入台灣的防空識別區；今天的數量則與昨天差不多，但解放軍火箭軍、登陸部隊沒有進行操演，台灣也沒有召回飛行員情事。

副防長張哲平上將在記者會指出，這些軍事行動已對台灣空防造成嚴重影響；而且這些軍事行動的位置就在國際航線上，對國際飛行安全也會造成影響。

台灣國防部在昨日和今日的新聞稿中均強調，台軍運用聯合情監偵的作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定，空軍派遣空中兵力嚴密監控應對，妥適應處，捍衛國防安全。

值得一提是，台灣傳媒昨日（9日）傳出，解放軍已重兵包圍由台灣實際掌控的南海東沙島（東沙群島的主島），島上海巡署與陸戰隊官兵受到包圍，局勢危急。台國防部當日下午表示，解放軍軍機確有行動，但「包圍東沙」是錯誤不實訊息。

（中央社）